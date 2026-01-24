Adana'da Zehirlenmeler Tavuk Fiyatlarını Sabitledi

Adana’da artan zehirlenme vakaları ve üretim fazlası nedeniyle tavuk fiyatları sabit kaldı; kasap fiyatları marketlerin oldukça altında seyrediyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:51
Adana'da son dönemde artan gıda kaynaklı zehirlenme vakaları ile üretimdeki fazlalık, kırmızı ve beyaz et piyasasında hareketlenme yerine fiyatların sabit kalmasına neden oldu. Üreticiler ve tüketiciler, fiyatların Ramazan Bayramı’na kadar bu seviyede devam etmesini bekliyor.

Pazar ve market farkı

Adana’da kasap tezgahlarında tavuk kilogramı 95 TL, kelebek kilosu 70 TL, but 70 TL, sarma 130 TL, bonfile 130 TL ve baget 85 TL seviyesinden alıcı buluyor. Ancak market fiyatları kasap fiyatlarının neredeyse 2 katıyla satışa sunuluyor.

Esnaf ve yetkili açıklamaları

Esnaf, fiyatların 2025 yılının son aylarından bu yana değişmediğini ve Ramazan ayı bitene kadar artış beklemediklerini belirtiyor.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Adana’da denetimlerimiz sürüyor. Fiyatlarımız uzun zamandır aynı şekilde devam ediyor. Marketlerde bu fiyatlar çok yüksek. Marketlere denetimler sürüyor. Poşet dahi markette parayla satıldığı için fiyatlar yüksek. Adana’da vatandaşların kendi bildiği tavuklardan, kasaplardan almasını istiyoruz. Ramazan ayı bitene kadar fiyatların bu şekilde devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüketici ve esnaf görüşleri

Tavuk almak için gelen vatandaş Arif Yılmaz, "Marketlerde bu fiyatlar çok pahalı. Kasaplarda ise daha ucuz. Biz 10 kilometre yol yapıp geliyoruz" dedi.

Deniz Şahin ise, "Fiyatlar marketlere oranla kasaplarda daha uygun. Ramazana kadar fiyatlar bu şekilde devam ederse çok iyi olur" diye konuştu.

Dönerci esnafı Mehmet Nuri Erzi de zehirlenme vakalarının başlamasının ardından fiyatların sabitlendiğini, yılbaşı geçişinde dahi artış olmadığını belirterek şunları söyledi: "Şuanda tavuk döner fiyatları 100-150 TL arasında değişiyor. Normalde yılbaşına girmeden zam geçişi oluyordu ancak bu sene tavuğa zam gelmedi. Tavuğa zam gelmeyince kimse döner fiyatlarına da zam yapmadı. Bizler bu konuda memnunuz. Bir dönem bazı illerde zehirlenme vakaları oldu, bu sebepten dolayı tavuk firmaları fiyatları düşürdü. Fiyatların Ramazan ayı bitene kadar bu şekilde olmasını bekliyoruz ve öyle umuyoruz."

Özetle, Adana’da hem denetimler hem üretim fazlası hem de tüketici tercihlerinin etkisiyle tavuk fiyatları şu an için stabil görünüyor; kasaplar marketlere göre daha uygun seçenek sunuyor.

