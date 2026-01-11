UTİB'den Tekstilde Sosyal Uygunluk Hamlesi: UR-GE Projesi Başladı

UTİB, Ticaret Bakanlığı desteğiyle sosyal uygunluk ve çevre kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen UR-GE projesini başlattı; faaliyetlerin %75'i devlet desteğiyle karşılanacak.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:11
UTİB, Tekstilde Sosyal Uygunluk ve Çevre Kapasitesini Güçlendiriyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektörünün değişen küresel ticaret kurallarına uyum sağlaması ve ihracatçıların uluslararası denetimlerdeki gücünü artırmak amacıyla "Tekstil Sektöründe Sosyal Uygunluk Kapasitesinin ve Çevre Kabiliyetinin Geliştirilmesi ile İhracatın Artırılması UR-GE Projesi"ni başlattı.

Tekstil sektörü; hammadde erişimi, üretim kabiliyeti ve tasarım gücüyle Türkiye ekonomisi için stratejik önemini korurken, uluslararası alıcıların talebi doğrultusunda rekabetin odağı artık sosyal uygunluk ve etik üretim kriterlerine kaydı. UTİB, sektörün bu dönüşümünde firmalara rehberlik edecek uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.

Açılış Çalıştayı ve Projenin Hedefleri

Proje kapsamında gerçekleştirilen İhtiyaç Analizi Raporlaması Açılış Çalıştayı çevrimiçi ortamda düzenlendi. Toplantıda; firmaların sosyal uygunluk denetimlerine hazırlık süreçlerinin iyileştirilmesi, kurum içi uzmanların yetiştirilmesi ve küresel pazarlardaki yeni tedarik zinciri yasalarına tam uyum sağlanması hedefleri katılımcılarla paylaşıldı. Proje faaliyet maliyetlerinin %75’i devlet desteği ile karşılanacak.

Açılış toplantısına, tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve UR-GE programına katılım sağlayan firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca proje sürecinin temel yapı taşlarından biri olan ihtiyaç analizi raporlaması ve bir yol haritası hazırlanması hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İhtiyaç Analizi ve Eğitim-Danışmanlık Yaklaşımı

UR-GE projesi kapsamında firmalara ihtiyaç analizi ve raporlama hizmeti sunan Think Great Insightsın kurucusu, ekonomist Dr. Tülay Güzel tarafından yapılan sunumda; eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin nasıl şekillendirileceği ve firmaların ihracat odaklı gelişim süreçlerine nasıl katkı sağlayacağı detaylı şekilde aktarıldı.

Dr. Güzel sunumunda şu ifadeleri kullandı: "UR-GE projelerinde oluşturulan ihtiyaç analizi raporu, firmaların sosyal uygunluk ve çevresel kapasite başta olmak üzere mevcut yapılarını doğru analiz etmelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir gelişim yol haritası oluşturmalarına imkân tanıyor. Yapılan ihtiyaç analizi sayesinde firmalar; hangi alanlarda güçlenmeleri gerektiğini net bir şekilde görebiliyor, eğitim ve danışmanlık süreçlerini kendi önceliklerine göre şekillendirebiliyor. Sosyal uygunluk, sürdürülebilirlik, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, tasarım ve trend odaklı yaklaşımlar ile dijital dönüşüm gibi birçok başlıkta planlanan danışmanlık ve eğitim faaliyetleri, firmaların kurumsal altyapılarını güçlendirirken ihracat pazarlarına daha hazırlıklı ve rekabetçi şekilde açılmalarını sağlıyor. Bu kapsamlı ve değerli sürecin hayata geçirilmesinde başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, UTİB’e ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, süreci verimli ve uyum içinde gerçekleştireceğimize inanıyorum."

UTİB'in başlattığı bu UR-GE projesi, sektördeki firmaların uluslararası standartlara uyumunu hızlandırmayı ve Türkiye tekstilinin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

