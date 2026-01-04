Karabük'te Seralar Çöktü — Kar Altında Kalan Çiftçi Komşularıyla Kurtarıldı

Karabük'te seralar çöktü: Çökme anı kameralara yansıdı

Karabük genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Eskipazar’a bağlı Köyceğiz Köyü’nde büyük hasara yol açtı. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan seracılık ağır darbe aldı; yaklaşık 50 dönümlük sera alanı çöktü ve milyonlarca liralık maddi zarar oluştu.

Çökme anı ve güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, karın ağırlığına daha fazla dayanamayan seraların bir anda çökmesi net şekilde görülüyor. Seraların üzerindeki kar kütleleri ve metal iskeletlerin aniden çöktüğü anlar, görüntülerde açıkça kayıt altına alındı.

Kurtarma anı: 'Kar yığını altında can pazarı'

Afetin en dramatik anları Hıfsı Çelik’in serasında yaşandı. Çökme sırasında içeride bulunan Çelik, demir yığınları ve karın altında kaldı. Görüntülerde, komşuların büyük bir panik ve telaşla yardıma koştuğu; kar ve demir yığınlarını elleriyle kaldırarak Çelik’i enkaz altından çıkardıkları görülüyor. Komşularının zamanla yarışan müdahalesi sayesinde Çelik yara almadan kurtarıldı.

Maddi kayıp ve üreticilerin talepleri

Bölgede serası zarar gören üreticiler, enkaz altındaki mahsullerini kurtarmaya çalışıyor ve devlet desteği beklediklerini söylüyor. Köylüler, yerle bir olan seraların bir an önce yeniden ayağa kaldırılmasını talep ediyor.

Köy sakinlerinden ve çiftçi İsmail Örenbaşı (65), 'Hazırlıksız yakalandık. Sadece benim 2 milyon liranın üzerinde maddi hasarım var. Biz emekli insanlarız, tek gelirimiz burasıydı. Devletimizden destek bekliyoruz.' dedi.

Köyde hem hayvancılık hem de seracılıkla geçimini sağlayan Emrah Çelik ise seralarını '2025 yılının Ekim ayında devlet desteğiyle (ORKÖY) yaptırdım' diye anlatarak, 'Bu sera sıfırdı, içinde mahsul bile yoktu. Şartnameye uygun yapıldığı söylendi ama ilk karda yerle bir oldu. Geçim kaynağımız bu. Şimdi elimizde yıkılan seranın borçları kaldı.' ifadelerini kullandı.

Muhtarın uyarısı

Köyceğiz Köyü Muhtarı Kemal Aydın, bölgedeki durumun vahametini rakamlarla özetleyerek, 'En az 50 dönüm sera mahvoldu. Bu köylü pazar pazar gezerek rızkını kazanıyordu. Gerede, Çerkeş ve Karabük pazarları bu seralardan besleniyordu. Şu an üretim sıfıra indi. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Kaymakamımız sağ olsunlar geldiler, inceleme yaptılar. Ancak çok acil yardım eli uzatılmazsa Köyceğiz’de seracılık da geçim de bitmiş durumdadır.' diye konuştu.

Bölge halkı acil destek ve yeniden yapılandırma çağrısını yinelerken, yetkililerin incelemeleri sürüyor.

Seraların çökme anı kamerada: Kar altında kalan çiftçi komşularının yardımıyla kurtarıldı