Bitlis'te Güroymak'ta Restoran Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Olayın Detayları
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgilere göre yangın, Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Aylu'ya ait restoranda çıktı.
Yangının elektrik sigortasından kaynaklandığı ileri sürüldü.
Güroymak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucunda Veysel Aylu'ya ait iş yeri kullanılamaz hale geldi.
