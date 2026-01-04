DOLAR
Bitlis'te Güroymak'ta Restoran Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Güroymak'ta Veysel Aylu'ya ait restoranda çıkan yangının elektrik sigortasından kaynaklandığı iddia edildi; itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:12
Olayın Detayları

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Aylu'ya ait restoranda çıktı.

Yangının elektrik sigortasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Güroymak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda Veysel Aylu'ya ait iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

