Bursa Büyükşehir 2025'te Çiftçiye Nefes Oldu: Mazot, Tohum ve Ekipman Desteği

Bursa Büyükşehir 2025'te üreticiye kapsamlı destek sundu

Bursa’da çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve üretim verimliliğini yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tarım ve hayvancılık desteklerini artırarak sürdürdü. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tarım Peyzaj A.Ş ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) aracılığıyla 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yıl boyunca üretime değer katan adımlar atıldı.

Başlıca dağıtımlar ve mali destekler

Tarım Plast Fabrikasında geri dönüşümle elde edilen 14 milyon 605 bin metre damla sulama borusu, 17 ilçeden 5 bin 807 üreticiye yüzde 100 hibeli dağıtıldı. Yine 5 bin 807 çiftçiye yüzde yüz hibeli olarak 4’er bin TL’den toplam 23 milyon 228 bin lira tutarında mazot desteği sağlandı.

Tarım AŞ bünyesindeki Sıvı Gübre Üretim Tesisinde üretilen 142 bin 120 kilogram sıvı gübre 6 bin 460 üreticiye dağıtıldı. Bin 603 üreticiye 4 bin lira yem, 4 bin lira aşı olmak üzere toplam 8 bin lira destek sağlandı.

Tohum, fide, fidan ve alımlar

Binin üzerinde çiftçiye toplamda 33 ton silajlık mısır tohumu, yulaf ve aspir tohumu ile İtalyan çim tohumu desteği verildi. Toplamda 1 milyon 244 bin adet çilek, fide, ahududu, aronya, ceviz, kestane, Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı dağıtıldı. Gemlik ilçesindeki çiftçilere destek amacıyla 206 üreticiden 98,4 ton zeytin satın alındı.

100 dekar alanda 2 bin 500 kilogram buğday tohumu Tarım AŞ tarafından temin edilerek Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ekimi yapıldı. Toplam 400 üreticiye 44 ton tohumluk buğday yüzde 100 hibeli230 dekar alanda 200 kilogram ayçiçeği tohumu Tarım AŞ tarafından temin edilip Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ekimi yapıldı; 20 bin 520 kilogram yağlık ayçiçeği hasat edildi. Elde edilen bin 75 adet 5 litrelik ayçiçeği yağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca dağ yöresine dağıtılan ata tohumu siyez buğdayı alımı da yapılarak üreticiye destek sağlandı.

Eğitim, etkinlik ve mevsimlik işçi desteği

Mevsimlik tarım işçileri için Serme Mahallesi’ne 662 kişinin yararlandığı 6 adet konuk evi desteği sağlandı. Çocuklar ve gençlerin tarım ve çevre konusunda bilinçlenmesi amacıyla başlatılan Yeşil Kapsül projesinde 132 okul ve kreşten 9 bin 736 öğrenci ve 17 bin 550 ziyaretçi ağırlandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Bursa Tarım Şenliği ile Sorgun peyniri, ata tohumu siyez buğdayı, Gemlik ve Mudanya zeytinleri başta olmak üzere dernek ve kooperatifler tarafından Bursa’nın hasat dönemi ürünleri sergilendi.

Ekipman ve hizmet destekleri

Çiftçi ve üreticilere yönelik verilen destekler arasında biçerdöver, koyun yıkama makinesi, arıcılık malzeme ve kovan, süt güğüm, büyükbaş hayvan kaba yem, kantar, salça ve ceviz makinesi, silaj paketleme hizmeti, çilek malç makinesi, balya makinesi, traktör arkası burgu makinesi, elektrikli vinç, soğuk pres ve yağ makinesi, tel çift, katı gübre dağıtma römorku, ceviz taşıma bandı, diskaro, lastikli merdane, süt analiz cihazı, toprak ve yaprak analiz cihazı, taraklı zeytin top makinesi, zeytin silkeleme ve eleme makinesi ile zeytin örtü ve kasası destekleri yer aldı.

Başkan Mustafa Bozbey'in mesajı

Bursa’nın tarım kenti olduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlerin tarımla uğraşmasını ve geçinebilmelerini istediklerini belirtti. Başkan Bozbey şunları söyledi: "Aile işletmelerini geliştirmeliyiz. Çiftçiye her alanda destek vermek boynumuzun borcudur. Hiçbir tarlanın boş kalmasını istemiyoruz. Ancak yaşanan kuraklık sebebiyle daha fazla gelir getiren ancak suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmeliyiz. Tohum, fide, fidan, mazot desteklerini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin üretmesini istiyoruz. Ektiği ürünün karşılığını alması için pazar konusunda planlama yapmalıyız. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz".

Belediyenin 2025 faaliyetleri, üreticinin hem girdide hem de pazarlamada desteklenmesine odaklanarak kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

