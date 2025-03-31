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Adana OSB'de Sanayide Kullanılabilir 35 Ham Madde Tespit Edildi

Adana Hacı Sabancı OSB'de yapılan araştırmada, sanayide kullanılabilecek 35 ham madde potansiyeli belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 13:03
Adana OSB'de Sanayide Kullanılabilir 35 Ham Madde Tespit Edildi

Adana Hacı Sabancı OSB'de Önemli Bir Keşif

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren 24 tesisin atığı üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, sanayinin kullanabileceği 35 farklı ham madde potansiyeli tespit edildi.

Çalışmaya Katılan Kuruluşlar ve Pilot Uygulama

Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları, Türk Standartları Enstitüsü ile 5 üniversitenin iş birliğiyle başlatılan bu çalışma, Türkiye'deki OSB'lerin eko-endüstriyel park haline gelmesini amaçlamakta. AOSB, bu kapsamda pilot bölge seçildi.

Hammaddelerin Çeşitleri ve Kullanım Potansiyeli

Araştırma, burada bulunan 22 firmaya ait 24 tesisin atık, enerji tüketimi ve su kullanımı gibi unsurlarını inceleyerek, atıkların içinde çay posası, çay lifi, meyve küspesi, sebze atıkları, çinko külü, tufal, kağıt, karton, alçı taşı, tekstil atıkları ve plastik atıklar gibi maddelerin yer aldığını ortaya koydu. Bu ham maddelerin tarım, inşaat, enerji ve kimya sektörlerinde yüksek birer kullanım potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

Ekonomik ve Çevresel Kazanımlar

Belirlenen bu 35 ham maddenin başka firmalarca değerlendirilmesi halinde, yıllık 224 bin 640 ton ham madde tasarrufu sağlanabileceği kaydedildi. Projenin döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz iş paketi sorumlusu olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker, kaynakların verimli kullanılmasının çevre üzerinde olumsuz etkileri azalttığını dile getirdi.

Endüstriyel Simbiyozun Önemi

Küçüker, endüstriyel simbiyoz tanımını yaparak, bir fabrikanın atıklarının başka bir fabrikanın ham maddesi olarak kullanılmasıyla daha az ham madde ihtiyacının doğacağını belirtti. 'Elde ettiğimiz 35 endüstriyel simbiyoz örneği ile yaklaşık 225 bin ton ham madde kullanımında azalma sağlanabilecekti,' şeklinde konuştu.

Gelecek ve Altyapı Çalışmaları

Küçüker, bu verilerin ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşıldığını, firmaların gerekli altyapıları kuracaklarını dile getirdi. Ham madde üretimi sırasında en yüksek karbondioksit emisyonlarının gerçekleştiğini vurgulayan Küçüker, kaynakların tasarruflu kullanımı ile çevresel etkilerin azaltılabileceğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Türk Standartları Enstitüsü ve 5 üniversitenin katılımıyla Türkiye'deki OSB'lerin eko-endüstriyel park olması amacıyla çalışma başlatıldı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren 24 tesisin atığında, sanayinin kullanabileceği 35 farklı ham madde potansiyelinin bulunduğu tespit edildi. Bu 24 tesisin atığının başka firmalarca değerlendirilmesi halinde yıllık 224 bin 640 ton ham madde tasarrufunun sağlanabileceği kaydedildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, projenin döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz iş paketi sorumluluğunu yürütüyor.

Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Türk Standartları Enstitüsü ve 5 üniversitenin katılımıyla Türkiye'deki OSB'lerin eko-endüstriyel park olması amacıyla çalışma başlatıldı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren 24 tesisin atığında, sanayinin kullanabileceği 35 farklı ham madde potansiyelinin bulunduğu tespit edildi. Bu 24 tesisin atığının başka firmalarca değerlendirilmesi halinde yıllık 224 bin 640 ton ham madde tasarrufunun sağlanabileceği kaydedildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, projenin döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz iş paketi sorumluluğunu yürütüyor.

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