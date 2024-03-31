O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak

Emekli vatandaşlar için maaş ve ek promosyonlar her daim gündemin merkezinde yer alır. Mart sonu itibarıyla, emeklilik gelirlerine ilave olarak sunulan promosyon fırsatları büyük ilgi görüyor.

Emekli Aylıkları Ödeme Süreci:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17 Mart’ta başlamış olan maaş dağıtımı, haftanın perşembe gününe dek sürecek. Emekliler, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimini dikkatle izlemekteler.





Promosyon Fırsatları 25.000 TL'ye Ulaşıyor:

Mart ayı içerisinde yürütülen emekli promosyon kampanyalarında, bankalar çeşitli avantajlar öneriyor. Devlet bankaları, promosyon tutarlarını 8.000 TL’den 12.000 TL’ye çıkartırken, özel sektör bankaları ise 15.000 TL’ye kadar çıkan promosyon fırsatları sağlıyor.

Emeklilik Gelirleri Artış Potansiyeline Sahip:

Asıl emekli aylığı 10.000 TL olarak kabul edildiğinde, banka promosyonlarıyla birleştirildiğinde emeklilerin toplam geliri 25.000 TL’ye ulaşma şansına sahip. Bu durum, emeklilerin satın alma kapasitesini büyük oranda iyileştirebilir.

Özel Sektör Bankaları Promosyon Miktarını Yükseltecek mi?

Devlet bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın promosyon ödemelerini 8.000 TL’den 12.000 TL’ye çıkarmasının ardından, özel bankaların da promosyon miktarlarını artırıp artırmayacağı konusu gündemde. Emeklilerin, 31 Mart tarihine kadar sürecek olan özel banka promosyon kampanyalarını takip etmek için bankaların web sitelerine ve sosyal medya kanallarına göz atmaları öneriliyor.