Adına miras kalanlar hemen kontrol etsin! Yüklü tazminat hakkı doğdu

TSB, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kişilerin mirasçılarını ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı.

Adına miras kalanlar hemen kontrol etsin! Yüklü tazminat hakkı doğdu
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TSB'den Önemli Duyuru: Deprem Mağdurlarının Mirasçılarına Tazminat Yolu Açılıyor!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonucunda yaşamını yitiren kişilerin mirasçılarına yönelik önemli bir duyuru yaparak, hayatını kaybedenlerin adına düzenlenmiş "Hayat Sigortası" ve "Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerine sahip olan vatandaşların tazminat talep edebileceklerini duyurdu. İşte detaylar...

deprem mağdurları

DEPREM MAĞDURLARININ MİRASÇILARI İÇİN TAZMİNAT YOLU

Mirasçılar, TSB'nin yayımladığı duyuru doğrultusunda "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" veya "Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama" bölümlerine girerek, hayatını kaybeden kişinin T.C. kimlik numarası ve mirasçılık belgesinin alındığı kurum bilgisi ile sorgulama yapabilecekler. Bu bilgiler, e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde elde edilebilecek.

deprem

Alternatif olarak, mirasçılar "Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu)" bölümünden kendi e-Devlet bilgilerini kullanarak doğrulama yapabilecekler. Bu aşamada, vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri girilerek bilgi alınabilecek. Mirasçılar, bu adımları takip ederek, vefat eden kişinin Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası poliçelerine ulaşabilecekler.

Mirasçılar, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda hak sahibi oldukları tazminatları ilgili sigorta şirketine başvurarak talep edebilecekler. Bu süreç, e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilecek ve mirasçıların haklarını korumalarına yardımcı olacak.

TSB'nin bu duyurusu, deprem mağdurlarının ailelerine yönelik önemli bir destek ve adalete ulaşma imkanı sunarak, yaşanan trajediye bir nebze olsun ışık tutmayı amaçlıyor. Bu adımlarla, sigorta kapsamındaki tazminatların daha etkin bir şekilde talep edilmesi ve deprem mağdurlarının mirasçılarının haklarının korunması hedefleniyor.

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