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Adına tapusu olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar binlerce lira vergi ödemek zorunda kalacak

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren emlak vergisinin son ödeme tarihi belli olurken, belirlenen belgeleri belediyelere teslim eden tapu sahipleri bu ödemeden muaf olacak.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 14:50
Adına tapusu olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar binlerce lira vergi ödemek zorunda kalacak

Milyonları ilgilendiren haber! Emlak vergilerinde son tarih netleşti… Belirlenen tarihe kadar tüm ev sahiplerinin ödemesi gerekecek olan emlak vergisinde bazı belgeleri götürenler ödemeden muaf olacak. Peki nasıl? Kimler emlak vergisinden muaf? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre düzenlenen vergi çeşitlerinden biri olan emlak vergisi konut, arsa, iş yeri ve bina gibi taşınmaz malları kapsar. Arazi ve bina olmak üzere ikiye ayrılan emlak vergisinin bu yıl 1 Mart 2024 itibarıyla ödemeleri başladı. Son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2024 olduğu emlak vergisinde bu tarihe kadar ilk taksit ödemesinin yapılması gerekiyor. 

Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? 

Kanunda da yer aldığı üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmazı bulunan tüm vatandaşlar, emlak vergisi ödemek zorundadır. Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki taksitte ödenen emlak vergisi belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. 

Kimler emlak vergisi ödemez? 

Her yıl iki taksit halinde alınan taşınmazlar için ödenen emlak vergisini bazı özellikleri taşıyan kişiler indirimli öder. Bazı vatandaşlar ise emlak vergisinden muaftır. İşte emlak vergisinden muaf tutulan vatandaşlar:  

  • Herhangi bir gelire sahip olmayanlar 
  • Emekliler , şehit aileleri ve çocukları , gaziler  ve Engelliler
  • Sahip olduğu taşınmazda ikamet edip başka bir geliri olmayanlar 
  • Devlete ait kurum ve araziler 
  • Konsolosluk binaları 
  • Askeri yapılar ve barajlar 

emlak vergisi

Emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? 

Emlak vergisinden muaf olabilmek ya da indirim alabilmek için bazı yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Taşınmazın sahibinin tek bir meskene sahip olması da yine muafiyet hakkı sağlayan durumlardan biridir. Bunun dışında birden fazla geliri olan ya da meskeni olanlar emlak vergisi ödemek zorundadır. 

Emlak vergisi muafiyetinde gerekli belgeler nelerdir? 

Emlak vergisinden muaf olmak için bazı belgelerin belediyeleri iletilmesi gerekmektedir. Emekli, engelli, gazi ve çeşit ailelerinde farklı belgeler istenebileceği gibi, genel olarak istenilen belgeler şöyle sıralanmaktadır: 

  • Emekliliği gösteren belge ve tek evi olan emekliler için emlak vergisi muafiyetini talep eden dilekçe 
  • Engelli kimlik kartı fotokopisi ve sağlık kurulundan alınan engelli raporu 
  • Geliri olmayanlar için vergi muafiyetini gösteren belge 
  • TC Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK kurumlarından aktif sigortanın bulunmadığına dair belge 
  • Şehit, gazi, dul ve yetimler için durumlarını gösterir belge 

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