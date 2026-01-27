Afyonkarahisar’da Jeotermal Destekli Tatlı Su Karidesi ve Balık Üretimi Başlıyor

Jeotermal kaynaklarla sürdürülebilir su ürünleri üretimi için ilk adımlar atıldı

Afyonkarahisar’da jeotermal kaynakların etkin ve verimli kullanımını hedefleyen proje kapsamında kurulum süreci tamamlandı ve havuzlara su verilmeye başlandı. Proje, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı himayelerinde hayata geçirilmiştir.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi mali desteğiyle, Zafer Teknopark A.Ş bünyesinde uygulanan "Afyonkarahisar İçin Termal Su Kaynakları ile Ekonomik ve Sürdürülebilir Su Ürünleri (Karides-Mikroalg-Tatlısu Balıkları) Üretim Modeli Geliştirilme" adlı Ar-Ge projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Teknopark içinde, 520 metrekare kapalı alanda kurulan üç serada üretime hazırlık çalışmaları tamamlandı. Canlıların havuzlara aktarılmadan önce biyolojik uyum çalışmaları başlatıldı.

Birinci serada Mikroalg ve Aquaponik sistemler devreye alındı; alg üretimi ve yeşil bitki ekimi gerçekleştirildi. İkinci serada ise her biri yaklaşık 20 ton su kapasiteli, tatlı su balıkları için ayrılmış 4 havuza su verildi ve bakteri ekimi süreci başlatıldı. Üç hafta süren ve bir hafta sonra tamamlanması planlanan bakteri ekimi tamamlandıktan sonra balıkların havuzlara aktarılacağı bildirildi.

Üçüncü serada tatlı su karidesleri için ayrılan, her biri yaklaşık 15 ton kapasiteli 4 havuza su verildi. Bu serada su devridaim ve termal ısıtma testleri ile arıtma işlemleri devam ediyor.

Türkiye’de ilk defa uygulanan proje kapsamında kapalı sistemde üretilecek tatlı su karidesleri için üretime uygun yavru karideslerin yurt dışından ithalat süreçleri devam ediyor. Karides havuzlarına da bakteri ekimi tamamlandıktan sonra canlıların havuzlara alınmasına başlanacağı açıklandı.

