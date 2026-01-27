Niğde Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 44.460 TL'ye Yükseldi

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:44
Niğde Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların üzerinde anlaştığı üç yıllık protokolle sonuçlandı. Yeni düzenleme, belediye personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler getiriyor.

Sözleşme ve kapsamı

Aralık ayında başlayan ve yoğun müzakereler sonrası imzalanan protokole Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel imza attı. Sözleşme, Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girdi ve belediye bünyesindeki daimi işçiler ile Personel A.Ş. çalışanlarını kapsıyor.

Taban ücrette rekor artış

Anlaşmaya göre, personelin refahını artıracak yeni mali haklar belirlendi. Buna göre bekar bir çalışanın alacağı en düşük maaş 44.460 TL olarak belirlendi. Bu tutara fazla mesai ücretleri dahil değildir; fazla mesai kalemleri ayrıca hesaplanacak.

Başkan Özdemir'in değerlendirmesi

İmza töreni sonrası konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir süreci değerlendirerek şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere son yıllarda üst üste gelen sorunlara göğüs gerdik. Ancak tüm bu zorlu şartlara, pandemiye ve deprem etkilerine rağmen bütçe disiplinimizden taviz vermeden, gelir-gider dengemizi koruyarak çalışanlarımızın yanında olduk. Gelirleri iyileştiren, çalışanımızı enflasyona ezdirmeyen bir çaba ortaya koyduk."

Özdemir, sözleşmenin sendika ve çalışan beklentilerini karşıladığını belirterek: "Toplu sözleşme sürecini çalışanlarımızın lehine bir tabloyla nihayete erdirdik. Bu sonucun tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi odaklanmamız gereken tek şey işimizi en iyi şekilde yapmak ve Niğde’miz için emek vermektir" ifadelerini kullandı.

