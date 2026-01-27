İstikbal IIFF 2026'da: 800 metrekarelik Standında Yeni Sezon Koleksiyonları

İstikbal, 27-31 Ocak 2026 IIFF'de 4. Salon - 424 numaralı, 800 metrekarelik standında yeni sezon koleksiyonlarını bej-krem, ceviz ve rose detaylarıyla sergileyecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:49
İstikbal IIFF 2026'da: 800 metrekarelik Standında Yeni Sezon Koleksiyonları

İstikbal, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda Yeni Sezonu Sahneye Taşıyor

Türkiye mobilya sektörünün öncü markası İstikbal, 27-31 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF)'nda yeni sezon koleksiyonlarını tanıtmak üzere ziyaretçilerini bekliyor.

Sektördeki 69 yıllık tecrübesiyle güvenin simgesi haline gelen İstikbal, fuarda 4. Salon - 424 numaralı stantta, 800 metrekarelik etkileyici bir sergi alanıyla yer alacak. Marka, modern yaşamın ihtiyaçlarını estetik, konfor ve işlevsellikle birleştiren en yeni tasarımlarını sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturacak.

Estetik ve malzeme dili

İstikbal'in 'Her ev güzel İstikbal'le' anlayışı, luxury çizgilerle şekillenen koleksiyonlarda bej ve krem tonlarının zamansız zarafeti, ceviz ve ahşabın sıcak dokusu ve rose detayların sofistike ışıltısıyla harmanlanıyor. Fuara özel hazırlanan yenilikçi ürün grupları, yaşam alanlarına dönüştürücü çözümler sunuyor.

Genel Müdür Mehmet Ali Yörük'ün değerlendirmesi

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi;

"Bu yıl 800 m’lik standımızda yeni sezon koleksiyonlarımızı ilk kez sergileyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tasarımlarımız, modern yaşamın beklentilerine yanıt verirken konforu ve işlevselliği estetikle buluşturuyor. İstikbal Ailesi olarak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektör paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız."

Marka, 2026 vizyonunu yansıtan ürün gruplarıyla mobilya modasına yön vermeyi ve estetik ile fonksiyonelliği yaşam alanlarının odağına taşımayı amaçlayarak ziyaretçilerini standına davet ediyor.

TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ MARKASI İSTİKBAL; 27-31 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR...

TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ MARKASI İSTİKBAL; 27-31 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇACAK OLAN ULUSLARARASI İSTANBUL MOBİLYA FUARI’NDA (IIFF), GELECEĞİN YAŞAM ALANLARINI ŞEKİLLENDİREN YENİ SEZON KOLEKSİYONLARINI TANITMAYA HAZIRLANIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Sağlık Tesisleri ve 2025-2026 Yatırımları Değerlendirildi
2
Aydın Ziraat Odaları'ndan Zeytin Üreticilerine Destek ve Markalaşma Çağrısı
3
İstikbal IIFF 2026'da: 800 metrekarelik Standında Yeni Sezon Koleksiyonları
4
Boyteks satışta: TMSF muhammen bedeli 14 milyar 300 milyon TL
5
Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de
6
Sivas Belediyesi yüzde 115,22 ile bütçe disiplininde zirvede
7
Afyonkarahisar’da Jeotermal Destekli Tatlı Su Karidesi ve Balık Üretimi Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları