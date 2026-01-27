İstikbal IIFF 2026'da: 800 metrekarelik Standında Yeni Sezon Koleksiyonları

İstikbal, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda Yeni Sezonu Sahneye Taşıyor

Türkiye mobilya sektörünün öncü markası İstikbal, 27-31 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF)'nda yeni sezon koleksiyonlarını tanıtmak üzere ziyaretçilerini bekliyor.

Sektördeki 69 yıllık tecrübesiyle güvenin simgesi haline gelen İstikbal, fuarda 4. Salon - 424 numaralı stantta, 800 metrekarelik etkileyici bir sergi alanıyla yer alacak. Marka, modern yaşamın ihtiyaçlarını estetik, konfor ve işlevsellikle birleştiren en yeni tasarımlarını sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturacak.

Estetik ve malzeme dili

İstikbal'in 'Her ev güzel İstikbal'le' anlayışı, luxury çizgilerle şekillenen koleksiyonlarda bej ve krem tonlarının zamansız zarafeti, ceviz ve ahşabın sıcak dokusu ve rose detayların sofistike ışıltısıyla harmanlanıyor. Fuara özel hazırlanan yenilikçi ürün grupları, yaşam alanlarına dönüştürücü çözümler sunuyor.

Genel Müdür Mehmet Ali Yörük'ün değerlendirmesi

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi;

"Bu yıl 800 m’lik standımızda yeni sezon koleksiyonlarımızı ilk kez sergileyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tasarımlarımız, modern yaşamın beklentilerine yanıt verirken konforu ve işlevselliği estetikle buluşturuyor. İstikbal Ailesi olarak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektör paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız."

Marka, 2026 vizyonunu yansıtan ürün gruplarıyla mobilya modasına yön vermeyi ve estetik ile fonksiyonelliği yaşam alanlarının odağına taşımayı amaçlayarak ziyaretçilerini standına davet ediyor.

