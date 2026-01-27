İş Bankası'nın İlk Uluslararası Mavi Tahvili: 50 Milyon ABD Doları, 5 Yıl

İş Bankası, uluslararası piyasalarda ilk mavi tahvil ihracını 50 milyon ABD doları ve 5 yıl vadeyle gerçekleştirdi; kaynaklar deniz ve su koruma projelerine yönlendirilecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:18
Kaynaklar deniz ve su koruma projelerine yönlendirilecek

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalardaki ilk mavi tahvil ihracını tamamladı. Tahvilin toplam tutarı 50 milyon ABD doları olup, vadesi 5 yıl olarak belirlendi.

İhraçtan sağlanan fonlar, bankanın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinden "Sudaki Yaşam" odağı altında; bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi içinde yer alan "Karasal ve Suya Ait Biyoçeşitliliğin Korunması" ile "Sürdürülebilir Su, Atık Su Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum" başlıklarındaki finansman ihtiyaçlarına yönlendirilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca, bankanın sürdürülebilir finans alanında yeni bir adım atmasının gurur verici olduğunu belirtti ve sürdürülebilirlik yaklaşımının uzun vadeli değer yaratma stratejisinin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Özşuca sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Günümüzde iklim değişikliğiyle mücadelede deniz ekosistemi özellikle öne çıkıyor. Biz de üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizi korumaya yönelik çalışmalara uzun süredir destekte bulunuyoruz. Ülkemizin ilk insansız su altı planörü ile denizlere yönelik bilimsel çalışmalara katkımızdan denizlerin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarını ve pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan deniz mercanlarını korumaya kadar uzanan çeşitli projeler yürütüyoruz. Mavi tahvil ihracımızla, denizlerimizin ve su kaynaklarımızın korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına destek sunarken, bu alanda uluslararası yatırımcılarla olan iş birliğimizi güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz".

Yatırımcı görüşleri

Tahvile katılan yatırımcılardan T Rowe Price’ın Etki Yatırımı Başkanı Matt Lawton işlemle ilgili şunları söyledi:

"Deniz ekosistemlerini koruyan ve sürdürülebilir kıyı ekonomilerini destekleyen projelere finansman sağlayan İş Bankası’nın ilk mavi tahvil ihracında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yatırımımız, çevresel sorumluluk doğrultusunda sermayeyi harekete geçirme ve müşterilerimiz için uzun vadeli değer üretme taahhüdümüzü ortaya koyuyor. Bu işlemin, finansal inovasyonun mavi ekonomi için nasıl anlamlı bir etki oluşturabileceğini gösterdiğine inanıyoruz."

Diğer bir yatırımcı Fidelity adına, Mavi Dönüşüm Tahvil Fonu Portföy Yöneticisi Kris Atkinson ise şunları kaydetti:

"Mavi tahviller hem sudaki hem de karadaki ekosistemlerin korunması için sermayeyi yönlendirmede önemli bir araç. İş Bankası’nın tahvil ihracına yaptığımız bu yatırım ile denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına sabit getirili enstrümanlar yoluyla da katkı sağlanabileceğine olan güçlü inancımızı ortaya koymayı amaçladık".

Bankanın ilk uluslararası mavi tahvil ihracı, hem Türkiye'de sürdürülebilir finansman enstrümanlarının çeşitlenmesine hem de deniz ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uluslararası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlaması açısından önemli görülüyor.

