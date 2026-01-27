Boyteks satışta: TMSF muhammen bedeli 14 milyar 300 milyon TL

TMSF, Boyteks Tekstil’in yüzde 100 hissesini muhammen bedel 14 milyar 300 milyon TL ile satışa çıkardı; ihale şartları ve ziyaret takvimi açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:29
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF); Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu. İhale ilanı, 27.01.2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Şirketin geçmişi ve satış gerekçesi

Boyteks Tekstil’in yönetimi 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş; mülkiyet, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen müsadere kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla Hazineye geçmişti. Erciyes Anadolu Holding tarafından 2002 yılından bu yana yürütülen faaliyetleriyle Boyteks, 100’den fazla ülkeye yaptığı ihracatla tekstil sektöründe öne çıkan bir marka oldu.

İhale ve erişim bilgileri

Şartnameye göre Boyteks’in muhammen bedeli 14 milyar 300 milyon TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, satış ilanında belirtilen şartları sağlamaları halinde TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:143 34394 Şişli/İstanbul adresinden ihale şartnamesini alabilecek; 02.02.2026 - 27.03.2026 tarihleri arasında ilgili tesisleri gezebilecekler. Şirketle ilgili detaylı bilgiler, elektronik ortamda sunulacak bilgi odasından erişime açılacak.

Teklif sunma ve açık artırma süreci

İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, en geç 30.03.2026 saat 16:30’a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 34394 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler, 31.03.2026 tarihinde saat 10:00’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıda teklif veren yatırımcıların huzurunda açılacak; İhale Komisyonu değerlendirmesinin ardından açık artırmaya geçilecek.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

