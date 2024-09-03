Ağustos Ayında Fiyat Değişiklikleri: Üniversite Eğitimi Zirvede

Ağustosta Fiyatlarda Şaşırtıcı Değişiklikler

Tüketici fiyatları üzerinden yapılan analizlere göre, Türkiye'de ağustos ayında en yüksek fiyat artışı %43,20 ile üniversite eğitiminde gerçekleşti. Bu durumu, %41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı ve %38,58 ile şans oyunları takip etti.

Diğer Yüksek Artış Gösteren Ürünler

Ağustosta fiyatları en çok artan diğer ürünler ise şunlardı:

Şehir gazı ve doğalgaz %27,64

Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı %17,90

Çay ve diğer demlendirilmiş içecek çeşitleri %11,43

Fiyat Düşüşü: Meyveler Ön Planda

Ağustos ayında en büyük fiyat düşüşü ise taze meyvelerde sağlandı. Bu kategori %13,54 oranında bir düşüş yaşadı.

Diğer düşüş gösteren ürünler arasında %8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, %6,27 ile sebze ve %5,61 ile kümes hayvanları eti yer aldı.

TÜİK Verilerine Göre Aylık Fiyat Değişimleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ağustosta en fazla artış gösteren ürünlerin listesi ve değişim oranları ise şöyledir:

Üniversite eğitimi: %43,20

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: %41,56

Şans oyunları: %38,58

Şehir gazı ve doğalgaz: %27,64

Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı: %17,90

Çay ve diğer demlendirilmiş içecek çeşitleri: %11,43

Şekerlemeler, çikolata ve kakao ürünleri: %9,62

Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı: %7,61

Gerçek kira: %7,38

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: %5,62

Ayrıca ağustosta en fazla düşüş yaşayan veya en az artış gösteren ürünlerden bazıları şunlardır: