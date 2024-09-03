Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ağustos Ayında Fiyat Değişiklikleri: Üniversite Eğitimi Zirvede

Ağustosta en fazla fiyat artışı üniversite eğitiminde, en büyük düşüş ise taze meyvelerde görüldü.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:43
Ağustos Ayında Fiyat Değişiklikleri: Üniversite Eğitimi Zirvede

Ağustosta Fiyatlarda Şaşırtıcı Değişiklikler

Tüketici fiyatları üzerinden yapılan analizlere göre, Türkiye'de ağustos ayında en yüksek fiyat artışı %43,20 ile üniversite eğitiminde gerçekleşti. Bu durumu, %41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı ve %38,58 ile şans oyunları takip etti.

Diğer Yüksek Artış Gösteren Ürünler

Ağustosta fiyatları en çok artan diğer ürünler ise şunlardı:

  • Şehir gazı ve doğalgaz %27,64
  • Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı %17,90
  • Çay ve diğer demlendirilmiş içecek çeşitleri %11,43

Fiyat Düşüşü: Meyveler Ön Planda

Ağustos ayında en büyük fiyat düşüşü ise taze meyvelerde sağlandı. Bu kategori %13,54 oranında bir düşüş yaşadı.

Diğer düşüş gösteren ürünler arasında %8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, %6,27 ile sebze ve %5,61 ile kümes hayvanları eti yer aldı.

TÜİK Verilerine Göre Aylık Fiyat Değişimleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ağustosta en fazla artış gösteren ürünlerin listesi ve değişim oranları ise şöyledir:

  • Üniversite eğitimi: %43,20
  • Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: %41,56
  • Şans oyunları: %38,58
  • Şehir gazı ve doğalgaz: %27,64
  • Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı: %17,90
  • Çay ve diğer demlendirilmiş içecek çeşitleri: %11,43
  • Şekerlemeler, çikolata ve kakao ürünleri: %9,62
  • Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı: %7,61
  • Gerçek kira: %7,38
  • Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: %5,62

Ayrıca ağustosta en fazla düşüş yaşayan veya en az artış gösteren ürünlerden bazıları şunlardır:

  • Taze meyveler: -13,54%
  • Patates ve bazı yumru bitkiler: -8,71%
  • Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç): -6,27%
  • Kümes hayvanları eti: -5,61%
  • Kuzu eti: -2,37%
  • Margarin: -2,26%
  • Kuruyemiş ve aile giyim ürünleri: -1,96%
  • Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları: -1,32%
  • Tereyağı: -1,26%

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar