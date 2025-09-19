Ağustosta Kurulan Şirket 9.210, Kapanan 1.900: TOBB Verileri

Kurulan ve kapanan şirketlerde aylık düşüş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza kıyasla yüzde 5,9 azalış göstererek 9.788'den 9.210'a geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 34,6 azalarak 1.900 olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 2.905 olarak bildirilmişti.

Yıllık karşılaştırma

Yıllık bazda bakıldığında ise ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı, kapanan şirket sayısında ise yüzde 5,2 artış gözlendi.

Veriler, Türkiye ekonomisindeki şirket dinamiklerine ilişkin güncel görünümü ortaya koyuyor. Daha fazla ayrıntı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan raporda yer alıyor.