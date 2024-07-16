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Aileleri kızdıran zam kararı! 1200 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, belediye tarafından işletilen kreşlerin ücretleri önemli ölçüde artırıldı. Yeni tarifeye göre, mevcut 1200 lira olan aylık kreş ücreti, 2500 lira olacak.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 00:32
Aileleri kızdıran zam kararı! 1200 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi

İBB Meclisi'nde, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan "Yuvamız İstanbul" kreşlerinin yeni ücret tarifesi görüşüldü. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğü'nün revize ücret tarifesi teklifi, komisyon tarafından olumlu karşılandı ve mecliste oy birliği ile kabul edildi.

kreş ücretleri

YENİ ÜCRETLER 2024'TE GEÇERLİ OLACAK

Karara göre, İBB kreşlerinde uygulanan 1200 liralık aylık ücret, 2024 yılı itibariyle 2500 liraya çıkarıldı. Bu karar, İBB Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, üyelerin tamamının desteğiyle yürürlüğe girdi.

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