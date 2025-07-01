DOLAR
39,84 -0,1%
EURO
47,07 -0,33%
ALTIN
4.275,35 0%
BITCOIN
4.221.516,73 -0,05%

AJet, Şam Uçuşlarına Resmi Olarak Başladı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a düzenli uçuşlarına başladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 23:01
AJet, Şam Uçuşlarına Resmi Olarak Başladı

AJet, Suriye Uçuşlarına Start Verdi

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir adım attı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) yapılan ilk sefer öncesi, havalimanında anlamlı bir tören düzenlendi.

Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Törene; İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı. Bu etkinlik, AJet'in bölgedeki havacılık hizmetlerini genişletme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İlk Uçuş Gerçekleşti

Törenden sonra, VF317 uçuş kodlu uçak, ilk Şam seferi için havalimanından kalkış yaptı. AJet, bu önemli uçuşla birlikte, Suriye ile hava trafiğini artırmayı hedefliyor.

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası...

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a yapılan ilk sefer öncesi havalimanında tören düzenlendi. Törene, İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme: Porsiyon ve Pişirme Uyarıları
2
Tarihi not edin banka hesabınıza para yatıracak! Emeklilere büyük kıyak
3
10 TL ve üzeri alışverişlerde dev tuvalet kağıdı 99 TL’ye düşüyor! Yetişen tuvalet kağıdını kapacak
4
AJet, Şam Uçuşlarına Resmi Olarak Başladı
5
Halkbank 2021 ve 2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü
6
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana ve Mersin'de Tarım Alanlarını İnceledi
7
Akkuyu Nükleer AŞ: Türkiye'nin İlk Nükleer Santrali'nde Devreye Alma Süreci Başladı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!