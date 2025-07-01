AJet, Şam Uçuşlarına Resmi Olarak Başladı

AJet, Suriye Uçuşlarına Start Verdi

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir adım attı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) yapılan ilk sefer öncesi, havalimanında anlamlı bir tören düzenlendi.

Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Törene; İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı. Bu etkinlik, AJet'in bölgedeki havacılık hizmetlerini genişletme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İlk Uçuş Gerçekleşti

Törenden sonra, VF317 uçuş kodlu uçak, ilk Şam seferi için havalimanından kalkış yaptı. AJet, bu önemli uçuşla birlikte, Suriye ile hava trafiğini artırmayı hedefliyor.

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a yapılan ilk sefer öncesi havalimanında tören düzenlendi. Törene, İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı.