AJet'ten Gazilere ve Engellilere Özel İndirim Fırsatları

AJet, İndirimli Bilet Fırsatlarını Duyurdu

AJet, gazilere, şehit ailelerine ve engelli yolculara yönelik önemli bir indirim kampanyası başlattığını açıkladı. ajet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden indirimli bilet alma imkanı sunuluyor.

Yüzde 50’ye Varan İndirimler

AJet Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen işbirliği sonucunda, gaziler, şehitler ve yakınlarına yurt içi biletlerde yüzde 50, Türkiye çıkışlı veya varışlı yurt dışı biletlerde ise yüzde 20’ye varan indirim uygulanacağı belirtildi.

Engelli Yolculara Özel İndirimler

Engelli vatandaşlar da bu kampanyadan faydalanabilecek. Yurt içi uçuşlarında yüzde 20, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25’e varan indirim fırsatları sunuluyor.

Ahmet Bolat’tan Önemli Açıklamalar

İndirim kampanyasıyla ilgili görüşlerini paylaşan AJet ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Milli Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz." dedi.

Daha Fazla Bilgi İçin

İndirimli bilet almak isteyenler, ayrıntılı bilgileri AJet'in resmi internet sitesinden öğrenebilirler.