DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.302,07 0,14%

AJet'ten Gazilere ve Engellilere Özel İndirim Fırsatları

AJet, gazilere, şehit yakınlarına ve engellilere özel indirimli bilet imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:55
AJet'ten Gazilere ve Engellilere Özel İndirim Fırsatları

AJet, İndirimli Bilet Fırsatlarını Duyurdu

AJet, gazilere, şehit ailelerine ve engelli yolculara yönelik önemli bir indirim kampanyası başlattığını açıkladı. ajet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden indirimli bilet alma imkanı sunuluyor.

Yüzde 50’ye Varan İndirimler

AJet Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen işbirliği sonucunda, gaziler, şehitler ve yakınlarına yurt içi biletlerde yüzde 50, Türkiye çıkışlı veya varışlı yurt dışı biletlerde ise yüzde 20’ye varan indirim uygulanacağı belirtildi.

Engelli Yolculara Özel İndirimler

Engelli vatandaşlar da bu kampanyadan faydalanabilecek. Yurt içi uçuşlarında yüzde 20, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25’e varan indirim fırsatları sunuluyor.

Ahmet Bolat’tan Önemli Açıklamalar

İndirim kampanyasıyla ilgili görüşlerini paylaşan AJet ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Milli Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz." dedi.

Daha Fazla Bilgi İçin

İndirimli bilet almak isteyenler, ayrıntılı bilgileri AJet'in resmi internet sitesinden öğrenebilirler.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Rize-Artvin Havalimanı'nın Uçuş Gelişmelerini Değerlendirdi
2
Sakarya'daki Mobilya Sektör Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi
3
Baykar'ın Bayraktar AKINCI TİHA'sı TOLUN IIR ile Başarılı Atış Testi Gerçekleştirdi
4
O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son
5
Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez
6
Çankırı'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Düzenlenecek
7
Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı Tiyatroda

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse