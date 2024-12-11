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Rusya Ekonomisi %3,9 Büyüme Bekliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülke ekonomisi için %3,9 büyüme öngördüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:48
Rusya Ekonomisi %3,9 Büyüme Bekliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesine karşı yürütülen ekonomik savaşın etkilerine dikkat çekerek, 2023 yılındaki büyüme beklentisini %3,9 olarak açıkladı.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Dış şoklara rağmen Rus ekonomisi geçtiğimiz yıl %3,6 büyüdü. Bu yıl da %3,9 büyümesini bekliyoruz'' dedi.

Bunun yanı sıra, Rusya'ya yönelik ''binlerce yaptırım'' uygulandığını hatırlatan Novak, bu koşullar altında dış pazarların kapanmasının zorluklarını vurguladı. Batılı ülkelerin, Rusya üzerinde ekonomik bir baskı kurduğunu ifade eden Novak, "Dış şoklara rağmen Rus ekonomisi 2020 ile 2024 arasında %12,7 büyüyerek istikrarını koruyacak" dedi.

Geçen yıl Rusya'daki yatırımların %9,8 oranında, bu yılın ilk 9 ayında ise %8,6 büyüdüğünü belirten Novak, söz konusu oranların oldukça tatmin edici olduğunu kaydetti.

Yıllar itibarıyla, 2022'de Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının etkisiyle Rus ekonomisi %2,1 küçüldü. Ancak 2023 yılı itibarıyla yüksek enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin artması sayesinde ekonominin %3,6 oranında büyütüldüğü vurgulandı.

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