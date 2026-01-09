Cevdet Yılmaz: Türkiye 23 Yılda Büyük Dönüşüm — 2026'da 1,7 Trilyon Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye son 23 yılda büyük dönüşüm yaşadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen '2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Hedeflerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı'nda ekonomik performans ve hedefleri basınla paylaştı. Toplantıda sunduğu sunum ve gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarla Türkiye'nin son 23 yıldaki ekonomik dönüşümünü vurguladı.

Genel performans: 23 yıllık büyüme

Yılmaz, genel tabloya bakıldığında dünyanın son 23 yılda ortalama büyümesinin yüzde 3.5 olduğunu, Türkiye'nin ise ortalama büyümesinin yüzde 5.4 olduğunu belirterek 'Türkiye her yıl dünyadan 1.9 puan daha fazla büyümüş' ifadesini kullandı. Bu verilerin, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payının arttığını gösterdiğini söyledi.

Pandemi sonrası dönem: 2020-24

2020-24 dönemine dikkat çeken Yılmaz, pandemi sonrası beş yılda Türkiye ekonomisinin kümülatif olarak 30 puan büyüdüğünü; 2019'u 100 kabul edersek 2020-24 döneminde Türkiye'nin 130, dünya ekonomisinin ise 115 seviyesinde kaldığını aktardı. 'Son 5 yılda dünyanın iki katı kadar daha fazla büyümüşüz' diyerek bu dönemin zorluklarına rağmen Türkiye'nin iyi yönetildiğini vurguladı.

Milli gelir ve kişi başına düşen gelir

Yılmaz, son 23 yıldaki performans sayesinde 2025 yılında milli gelirin 1,5 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyledi. 2002'de milli gelirin 238 milyar dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, 2023'te ilk kez 1 trilyon dolar seviyesinin aşıldığını ve 2025'te 1,5 trilyon beklendiğini ifade etti. Kişi başına gelir için OVP rakamı olarak 17.748 dolar belirtildiğini, son çeyrek verileri tamamlandığında rakamların netleşeceğini ekledi.

Cari açıkta önemli düşüş

Son üç yılda cari işlemler açığının azalmasının en önemli gelişmelerden biri olduğunu söyleyen Yılmaz, cari açığın düşmesinin dış finansman ihtiyacını azaltarak riskleri azalttığını belirtti. Bu yıl için yaklaşık yüzde 1.4 cari açık beklendiğini ve benzer seviyelerin orta vadede devam edeceğini kaydetti. Yılmaz, cari açığın düşürülmesini orta vadeli program açısından önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Kamu borcu avantajı

Yılmaz, dünyada birçok ülkenin yüksek kamu borç stoku sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye kamu borç stoku olmayan nadir ülkelerden bir tanesi' açıklamasında bulundu. Bu durumun Türkiye'ye geleceğe yönelik büyük bir güç verdiğini söyledi.

2026 makro hedefleri

2025'in ilk dokuz ayında kaydedilen %3.7 büyümeye rağmen yıl genelinde %3.3 büyüme tahmini olduğunu aktaran Yılmaz, 2026 için reel büyüme beklentisini %3.8 olarak açıkladı. Buna göre 2026'da toplam milli gelirin 1.7 trilyon dolar seviyesine yaklaşması, kişi başına gelirin 19 bin dolarlara yükselmesi, toplam mal ve hizmet ihracatının 410 milyar dolar, turizm gelirinin 68 milyar dolar olması öngörülüyor. Ayrıca 700 bini aşan ilave istihdam, işsizlik oranının yaklaşık %8.4 ve yıllık enflasyonun 20'nin altına indirilmesi hedefleri paylaşıldı.

Yılmaz, bu makro çerçevenin hedeflendiği şekilde gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin ekonomik performansında daha güçlü ve yönetilebilir bir tablo oluşacağını belirtti.

