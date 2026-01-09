Karacabeyli Çiftçiler Uyarıyor: Üretim Maliyetleri Baskılanamaz Hale Geldi

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, çiftçileri üretimden vazgeçirme noktasına getiren maliyet krizine dikkat çekti.

Destek paketindeki kısıtlamalar

Düzen, son açıklanan destek paketinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile vergi borcu bulunan çiftçilerin Ziraat Bankası, tarım kooperatifleri gibi kurumlardan kredi, gübre, mazot ve ilaç gibi temel girdilere erişiminin engelleneceği uygulamaya vurgu yaptı. Üç yıldır tarımda tamamen zarar ettiklerini hatırlatan Düzen, "Borçlarımız artıyor. Bir de bu şartın getirilmesi, çiftçilerimizin alım gücünü daha da zora sokuyor" dedi.

Kontrol edilemez girdi maliyetleri

Çiftçilerin en büyük derdinin kontrol edilemez şekilde artan girdi maliyetleri olduğunu belirten Düzen, "Bizler çiftçi olarak enflasyonun, doların, euro’nun yıllık artışının çok üstünde fiyat artışlarıyla tohum, gübre, ilaç, fide almak zorunda kalıyoruz. Yöneticiler ve pazarlamacılar ürün fiyatlarını baskılarken, ithalat kapıları açılırken, siz hiç bizim ürün yetiştirme maliyetlerimizi hesaplıyor musunuz?" sözlerini kullandı.

Sebze üretimindeki tehlike ve denetim çağrısı

Özellikle sebze üretimindeki krize dikkat çeken Düzen, ithal tohum, fide, gübre ve ilaç fiyatlarındaki döviz kur artışını aşan fiyatlanmanın önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Düzen, "Bu ithalat yapan firmaları kimler denetliyor? Bizler bu artan maliyetlerle artık sebze üretiminden çekilmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrı

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı, tüm bu gerekçelerle Bursalı siyasetçileri, Tarım ve Orman Bakanı ile Cumhurbaşkanı’na seslenerek, özellikle ithal girdi maliyetlerinin yakından incelenmesini, denetlenmesini ve çiftçinin sırtındaki yükün hafifletilmesi için acil adım atılmasını talep etti. Düzen, "Sayın devlet büyüklerimizi bu artan maliyetleri bir daha incelemeye ve çiftçinin sesini duymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

