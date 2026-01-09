Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Kayseri’de 6. Kuyuda Sıcak Su, 5 Milyar TL’lik Yatırım Sürüyor

Jeotermal Kaynaklı Sera OTB’de 6. kuyudan da sıcak suya ulaşıldı

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi, Kayseri Valiliği ve Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde büyüyerek ilerliyor. Toplam 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 5 milyar TLlik yatırım hedefleniyor.

6. kuyu sevindirici sonuç verdi

Proje sahasında yapılan çalışmalar kapsamında 6. kuyudan sıcak suya ulaşılması, bölge paydaşlarını sevindirdi. Heyet; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ve protokol üyelerinden oluştu. Bölge Müdürü Burak Yıldırım, çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bulunduğumuz alan 6. kuyu bölgemizdir. Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB olarak altyapı ve üstyapı yatırımlarımız tamamlandığında, bölgede toplam 5 milyar TL’lik bir yatırım hayata geçirilmiş olacak. Tüm seralarımız tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, Kayseri’nin yıllık 10 bin ton olan sebze ve meyve üretimini 35 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu üretimle birlikte yıllık yaklaşık 3 milyar TL’lik ekonomik katkı sağlanacak. Bunun 35 milyon dolarlık kısmı ise ihracata yönelik olacak. Bölgede bin 500 kişiye istihdam sağlanacak olup, çalışanların yüzde 75’ini kadınlar oluşturacak"

Yetkililer projeyi değerlendirdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin kentin tarımı için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kayseri tarımı açısından tarihi bir dönüm noktasındayız. Yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırımın sonunda bin 500 kişinin istihdam edileceği ve 35 milyon dolarlık sebze ihracatının gerçekleştirileceği çok önemli bir projeyi yerinde inceliyoruz. Kayseri Ticaret Borsası Başkanımız Recep Bağlamış ve ekibinin bu projede büyük emeği bulunuyor. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda 7. kuyudayız. MTA Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kadın istihdamının ağırlıkta olacağı bu projenin kısa sürede tam kapasiteyle faaliyete geçmesini heyecanla bekliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, projenin üretici ve tüketiciye etkisine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede üretilecek ürünler, daha düşük maliyetle ve daha kısa mesafelerde tüketiciye ulaşacak. Bu durum hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıyor. Bakanlığımız için gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyacını karşılamak temel politika alanlarımızdan biridir. Bu kapsamda üretimi ve arzı artıracak her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Yerel yöneticilerimizin, valiliklerimizin ve belediyelerimizin verdiği destek de bizler için son derece kıymetlidir. Tüm paydaşlara teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da projeyi şöyle değerlendirdi:

"Bu projenin bin 500 hanımefendiye istihdam sağlaması, ihracat yoluyla Kayseri ekonomisine katkı sunması ve modern seracılık uygulamalarını şehrimize kazandırması son derece memnuniyet verici. Başta Ticaret Borsamız olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza ve özellikle MTA’ya teşekkür ediyorum. İnşallah Erciyes Kayak Merkezi için sıcak su konusunda da desteklerini bekliyoruz. Projenin Kayseri’mize hayırlı olmasını diliyorum"

İhale, imza töreni ve destekler

Heyet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüntülü görüşme yaparak destekleri için teşekkür etti. Bakan Yumaklı da projenin kısa sürede hayata geçirilmesinden memnuniyetini dile getirdi. Elmalı Bölgesi ziyaretinin ardından Vali Gökmen Çiçek ve heyet, Jeotermal Kaynaklı Sera OTB kapsamında elektrik ve altyapı ihalesini kazanan Yakındoğu Enerji Mekanik Proje İnşaat Firması sahibi Fahrettin Oktay ile imza töreninde bir araya geldi.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin stratejik önemini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), jeotermal enerjinin yenilenebilir ve çevreci yapısından faydalanarak yılın 12 ayı modern sera üretiminin yapılmasını amaçlayan, tarımsal verimliliği ve istihdamı artıracak stratejik bir projedir. Bu tür OTB’ler; enerji maliyetlerini düşürürken sürdürülebilir tarımı destekler, bölgesel kalkınmaya ve ihracata önemli katkılar sağlar. Bu kapsamda altyapı ve elektrik ihalesini kazanan Yakındoğu Enerji Mekanik Proje İnşaat Firmasını tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde başarılar diliyorum. Projenin Elmalı’mıza, üreticilerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Proje, yıllık üretimi 10 binden 35 bin tona çıkarmayı, yıllık yaklaşık 3 milyar TL ekonomik katkı sağlamayı ve bin 500 kişilik istihdam ile bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunmayı hedefliyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak tam kapasiteye ulaşması için paydaşlar süreci yakından takip ediyor.

KAYSERİ VALİLİĞİ VE KAYSERİ TİCARET BORSASI ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN KAYSERİ KOCASİNAN TARIMA DAYALI İHTİSAS JEOTERMAL KAYNAKLI SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ (OTB) PROJESİ, HIZ KESMEDEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.