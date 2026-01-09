DSO Başkanı Selim Kasapoğlu’na 'En Başarılı İş İnsanı' Ödülü

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Ege Bölgesi basın camiasının çatı kuruluşu Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) tarafından düzenlenen "Ege’nin Enleri" töreninde En Başarılı İş İnsanı ödülüne layık görüldü.

Ödül Töreni ve Değerlendirme Süreci

Tören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. Kamu, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı törende, Ege Bölgesi genelinde 2025 yılı boyunca öne çıkan kişi ve kurumlara ödüller verildi. Değerlendirme; EGF'ye bağlı sekiz ilin gazeteciler cemiyetleri ile bu cemiyetlere üye basın mensuplarının oylarıyla yapıldı. Bu sonuçla DSO, Ege Bölgesi genelinde ödül alan tek sanayi odası oldu.

Ödülün Takdimi

Ödül töreni Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Yaşam Merkezinde düzenlendi. Selim Kasapoğlu'nu temsilen törene katılan DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş'a ödülü, Muğla Valisi İdris Akbıyık takdim etti. Törende Denizli’den farklı kategorilerde toplam 10 isim ödüle layık görüldü.

Kasapoğlu'nun Mesajı ve 2025 Vurgusu

Ödüle ilişkin değerlendirmesinde DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, 2025 yılının sanayiciler için zor ekonomik koşullarla geçtiğini belirtirken, tüm olumsuzluklara rağmen Denizli Sanayi Odası olarak üretimin sürdürülebilirliğini korumaya ve sanayicinin rekabet gücünü artırmaya odaklandıklarını vurguladı. Kasapoğlu, 2025 yılında hayata geçirilen Model Fabrika ve teşvik ofisi'ni hatırlatarak, Güney Ege Bölgesi'nde yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği odaklı hizmetlerin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurumsal Çalışmalar ve Ortak Akıl

Kasapoğlu, Oda çatısı altında oluşturulan komisyonlar ve kurullar aracılığıyla nitelikli işgücü ihtiyacı, üniversite-sanayi iş birlikleri ve sektörel sorunların doğrudan karar alma süreçlerine yansıtıldığını belirtti. Basın mensuplarının oylarıyla verilen ödülün; bireysel bir başarıdan öte, Denizli sanayisinin ortak aklına, üretim kültürüne ve birlikte oluşturulan vizyona bir takdir olduğunu söyledi.

Teşekkür ve Gelecek Kararlılığı

Kasapoğlu, TOBB camiasına, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine ile özveriyle çalışan DSO ekibine teşekkür etti. 2026 yılında da Denizli ve sanayinin ortak meseleleri için aynı sorumluluk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Denizli'den Diğer Ödül Sahipleri

2025’in En’leri arasında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da yer aldı.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU’NA, EGE BÖLGESİ BASIN CAMİASININ ÇATI KURULUŞU OLAN EGE GAZETECİLER FEDERASYONU (EGF) TARAFINDAN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN "EGE’NİN ENLERİ" ÖDÜL TÖRENİNDE "EN BAŞARILI İŞ İNSANI" ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ.