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Akaryakıt fiyatları füze gibi uçtu! Benzin, motorin, otogazda illallah ettiren zam

Maddi sorunların yanı sıra son zamanlarda yaşanılan zamlar ve artışlar vatandaşları çileden çıkarıyor. Bir zam haberi de yine ve yeniden akaryakıta geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 10.07.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 15:19
Akaryakıt fiyatları füze gibi uçtu! Benzin, motorin, otogazda illallah ettiren zam

Her gün gelen zam haberleri artık vatandaşı isyan ettirecek duruma geldi. Ekmeğe, giyime ve temizlik ürünlerine yapılan zam sonrası tekrardan akaryakıta zam haberi geldi. Detaylar haberimizde…

para

AKARYAKIT FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ: ARAÇ SAHİPLERİ İSYAN ETTİ!

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde art arda artışlar yaşanıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları, artan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle hızla arttı. Bu büyük değişiklikler milyonlarca araç sahibini etkiliyor.

Brent petrol fiyatı nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 87 dolar/varil seviyesine ulaştı. ABD'de ham petrol stokları giderek azalırken, bu durum talebin arttığını gösteriyor, bu durum doğrudan petrol fiyatlarına yansıyor ve akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oluyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 44.73 Türk Lirası

Motorin: 44.69 Türk Lirası

LPG: 22.94 Türk Lirası

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 44.63 Türk Lirası

Motorin: 44.62 Türk Lirası

LPG: 22.39 Türk Lirası

ANKARA:

Benzin: 45.74 Türk Lirası

Motorin: 45.70 Türk Lirası

LPG: 22.94 Türk Lirası

İZMİR:

Benzin: 46.12 Türk Lirası

Motorin: 46.15 Türk Lirası

LPG: 22.64 Türk Lirası

ADANA:

Benzin: 46.44 Türk Lirası

Motorin: 46.40 Türk Lirası

LPG: 22.74 Türk Lirası

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ZOR GÜNLER

Akaryakıt fiyatlarındaki bu hızlı artış, araç sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Günlük yaşamda ve iş yerinde ulaşımı kullanan vatandaşlar bu artışlara nasıl çözüm bulacağını düşünüyor.

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