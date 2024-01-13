Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! LPG, benzin, motorin alacaklar şaşkına dönecek

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan durum son dakika olarak duyurulurken ÖTV zammı geliştirilerek benzin, motorin ve LPG indirim var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Akaryakıt fiyatlarında ötv zammı gelirken son durum haberimizde yer almaktadır.



AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI

Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında yükseliş yaşanırken ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıktı. ÖTV artışıyla beraber 3 Ocak gününde geçerli olacak benzin grubunda KDV dahil edilerek 2,31 TL motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL fiyat artışı yansıtıldı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 36,83 TL

Motorin: 39,04 TL

LPG: 19.83 TL





İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 36.75 TL

Motorin: 38.96 TL

LPG: 19.36 TL



ANKARA

Benzin: 37.46 TL

Motorin: 39.69 TL

LPG: 19.70 TL



İZMİR

Benzin: 37.66 TL

Motorin: 49.92 TL

LPG: 19.47 TL

