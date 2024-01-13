Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! LPG, benzin, motorin alacaklar şaşkına dönecek

Akaryakıt fiyatlarında fiyat değişikliği yapılırken benzin ve motorin indirim beklentisiyle güncel rakamlar merak konusu oldu. 13 Ocak 2024 güncel akaryakıt listesi haberimizde.

Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! LPG, benzin, motorin alacaklar şaşkına dönecek
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan durum son dakika olarak duyurulurken ÖTV zammı geliştirilerek benzin, motorin ve LPG indirim var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Akaryakıt fiyatlarında ötv zammı gelirken son durum haberimizde yer almaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI
Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında yükseliş yaşanırken ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıktı. ÖTV artışıyla beraber 3 Ocak gününde geçerli olacak benzin grubunda KDV dahil edilerek 2,31 TL motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL fiyat artışı yansıtıldı. 


GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 36,83 TL
Motorin: 39,04 TL
LPG: 19.83 TL

13 ocak 2024 akaryakıt fiyatları
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 36.75 TL
Motorin: 38.96 TL
LPG: 19.36 TL

ANKARA
Benzin: 37.46 TL
Motorin: 39.69 TL
LPG: 19.70 TL

İZMİR
Benzin: 37.66 TL
Motorin: 49.92 TL
LPG: 19.47 TL

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