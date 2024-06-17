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Akaryakıta bayram öncesi okkalı zam! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişiyor

Kurban Bayramı yaklaşırken akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Okkalı zamla herkesin cebi yanacak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Yayın Tarihi: 17.06.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 18:47
Akaryakıta bayram öncesi okkalı zam! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişiyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar için kötü haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle akaryakıt istasyonları zamlı tarifeyi uygulamaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 40.26 TL

Motorin: 40.64 TL

LPG: 21.17 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 40.13 TL

Motorin: 40.53 TL

LPG: 20.00 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 41.28 TL

Motorin: 41.68 TL

LPG: 20.19 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 41.54 TL

Motorin: 42.07 TL

LPG: 29.29 TL

Adana Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 41.93 TL

Motorin: 42.32 TL

LPG: 19.90 TL

Akaryakıtta Zam Dönemi Başladı

Brent petrol fiyatlarının yeniden zirveye çıkmasıyla beklenen zam, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki artış, özellikle tatil dönemlerinde araçlarıyla seyahat eden vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da akaryakıt fiyatları güncellendi ve yeni tarifeler pompaya yansıtıldı.

Neden Akaryakıt Fiyatları Artıyor?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bu durum, yaz tatili ve bayram tatili gibi dönemlerde araç kullanmayı planlayan vatandaşların bütçesini etkiliyor.

Akaryakıt Fiyatlarını Nasıl Takip Edebilirsiniz?

Güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek için çeşitli mobil uygulamalar ve internet siteleri mevcut. Bu platformlar, kullanıcıların bulundukları konuma en yakın ve en uygun fiyatlı akaryakıt istasyonlarını bulmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, fiyatlardaki ani değişiklikleri de anlık olarak öğrenebilirsiniz.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanıyor. Kurban Bayramı tatiline çıkacak olan vatandaşlar, yolculuk öncesinde güncel akaryakıt fiyatlarını kontrol etmeli ve bütçelerini buna göre ayarlamalıdır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki güncel fiyatlar, seyahat planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

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