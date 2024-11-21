Çin, Endüstriyel Robot Kullanımında Almanya, Japonya ve ABD'yi Geçti

Çin, Endüstriyel Robot Kullanımında Zirveye Yaklaşıyor

Çin, endüstriyel robotların iş gücüne oranı bakımından Almanya, Japonya ve ABD gibi ileri sanayi ülkelerini geride bıraktığı belirtiliyor. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun yayımladığı "Dünya Robotik 2024" raporuna göre, Çin'in 2023 yılında her 10 bin işçi başına kullandığı endüstriyel robot sayısı 470'e ulaştı.

Global Rekabetin Yeni Yüzü

Çin, imalat sektöründe robot yoğunluğunda Güney Kore ve Singapur'un ardından üçüncü sırada yer alırken, Almanya ve Japonya'nın gerisine düştü. Güney Kore, her 10 bin işçiye karşılık 1012 sanayi robotuyla ilk sırayı alırken, onu 770 robotla Singapur izliyor. Almanya 429, Japonya 419 endüstriyel robotla Çin'in ardından dördüncü ve beşinci sırada yer alırken, ABD, 295 robotla onbirinci sırada yer bulabildi.

Önemli Bir Atılım

Son yıllarda endüstriyel otomasyonu hızlandırmaya yönelik stratejiler uygulayan Çin, yıllık %20 büyüme hedefini kapsayan "14'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" çerçevesinde robot yoğunluğunu 2025 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor. Raporda, 2023'te 276 bin 300 endüstriyel robot kurulumuyla dikkat çektiği belirtildi.

Otomasyonun Barometresi: Robot Yoğunluğu

Uluslararası Robotik Federasyonu Başkanı Takayuki Ito, robot yoğunluğunun ülkeler arasında otomasyona adaptasyon seviyesini karşılaştırmak için etkin bir yöntem olduğunu ifade etti. Çin, 37 milyonluk geniş imalat iş gücü ile birlikte yüksek bir robot yoğunluğu hedeflemeyi başardı. Çin'in otomasyon teknolojisine yaptığı büyük yatırım, bu başarıyı elde etmesinde belirleyici rol oynadı.

Bu verilere göre, küresel ortalama robot yoğunluğu 2023'te her 10 bin işçiye karşılık 162 robot olarak kaydedildi. Yedi yıl önceki sayının iki katının üzerine çıkan bu veri, dünya genelinde otomasyonun geldiği noktayı gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.