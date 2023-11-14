Akaryakıta indirim: Motorin indirimi sonrası fiyatlar güncellendi

Her gün gelen zam haberleri artık vatandaşı isyan ettirecek duruma geldi. Ekmeğe, giyime ve temizlik ürünlerine yapılan zam sonrası tekrardan akaryakıta zam haberi geldi. Detaylar haberimizde…







AKARYAKITTA TABELA BU GECE DEĞİŞECEK! MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Düşen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarının düşmesi şeklinde ifade edilmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 64 kuruş indirim uygulanacak. Fiyat indiriminin ardından İstanbul'da mazotun litresi 36 liraya düşecek.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın büyümesiyle 96 dolara kadar yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarının eğilimi tersine döndü. Son dönemde yaşanan kesintilere bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren mazotun litresi 1 lira 64 kuruş ucuzlayacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruşa, Ankara'da 37 liraya, İzmir’de 37 lira 19 kuruşa düşecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Seçim öncesi benzin Mayıs Motorinin litre fiyatı 19 lira civarında, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 18 lira seviyelerindeydi. Seçimden sonra akaryakıt fiyatları iki katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Rafineri vergisiz fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanır. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken Akdeniz ürünlerinin Akdeniz-İtalya piyasasında yayınlanan günlük CIF fiyatı ve günlük dolar kuru takip edilerek gümrüksüz yağ arıtıcılarında tavan satış fiyatı bir miktar fiyat farkıyla ücretlendirilir.