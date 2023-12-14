Akaryakıta okkalı zam için tarih belli oldu!

Yılsonu yaklaşırken gelen zam haberlerinden akaryakıtta nasibini aldı. Detaylar haberimizde…







SON DAKİKA: BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE GELECEK OTOMATİK ÖTV ZAMMI

Günün son dakika gelişmesi: Sayın Ozan Bingöl yaptığı açıklamada benzin, LPG ve motorinde ÖTV'nin otomatik artırılacağını duyurdu.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE OTOMATİK ZAM GELİYOR: TARİH BELLİ OLDU.

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde defalarca indirime gidildi. Art arda iki indirimin etkisiyle motorin fiyatları 2,20 TL'den fazla düşerken, benzin fiyatları yaklaşık 1,6 TL düştü. LPG'de herhangi bir değişiklik olmadı.

Brent petrolü benzin ve motorinde indirimlere yol açtı. İndirimin ardından tüm akaryakıt fiyatlarında ÖTV artışları ortaya çıktı. 2024 yılından itibaren tüketim vergisinde her yıl otomatik olarak özel bir artış yaşanacak. Ne kadar artacak?

Bu konudaki görüşler vergi uzmanı Ozan Bingöl tarafından verilmektedir. Bingöl, yaptığı açıklamada, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında 3 Ocak 2024'te otomatik ÖTV artışının beklendiğini belirterek, kendi hesaplamalarına göre beklenen ÖTV artışını açıkladı.

Bingöl yaptığı açıklamada, "Bu aralar akaryakıtta indirimler konuşuluyor. Fazla değil 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına en iyimser tahmin ile yaklaşık yüzde 25 otomatik zam yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 25 ZAM MI GELECEK?

Hayır. Yüzde 25 zam, alınan ÖTV'ye gelecek. Yani ÖTV oranında yüzde 25 artış olacak.

KAÇ TL ZAM GELECEK?

Peki kaç TL zam olacak? Hadi bir bakalım:

Ozan Bingöl de bu konuyla ilgili hesaplamalar yaparak, bu orana göre benzin ve motorine zam yaklaşık 2 lira 75 kuruş, sıvılaştırılmış gazın fiyatının ise 2 liraya yakın olacağını söyledi.

GÜNCEL FİYATLAR

İşte Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Benzin Fiyatı: 32,93 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Benzin Fiyatı: 32,98 Türk Lirası

Ankara Güncel Benzin Fiyatı: 33,67 Türk Lirası

İzmir Güncel Benzin Fiyatı: 33.82 Türk Lirası

İstanbul Anadolu Yakası Güncel LPG fiyatı: 18,16 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası Güncel LPG fiyatı: 18,63 Türk Lirası

Ankara Güncel LPG fiyatı: 18,50 Türk Lirası

İzmir Güncel LPG fiyatı: 18,27 Türk Lirası

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Motorin Satış Fiyatı: 35,48 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Motorin Satış Fiyatı: 35,42 Türk Lirası

Ankara Güncel Motorin Satış Fiyatı: 36,10 Türk Lirası

İzmir Güncel Motorin Satış Fiyatı: 36,32 Türk Lirası

NOT: Bu rakamlar benzin istasyonuna, konuma ve şehre göre değişebilir. Yukarıdaki fiyatlar ortalama fiyatlardır.