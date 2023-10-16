Akaryakıtta rekor rakama yaklaşıldı: 2 TL daha zam!

Son dakika güncellemelerine göre, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki ani yükseliş, mazot ve benzin fiyatlarına olumsuz yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan indirimlerin ardından, motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 23 kuruşluk bir zam yapılacağı duyuruldu.

Benzin fiyatlarının son dönemde toplamda 3 lira 28 kuruş gerilediği düşünülürse, motorindeki bu zam, sürücülerin bütçesini bir kez daha etkileyecek. Özellikle İsrail-Hamas gerginliğinin ardından brent petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması, bu zam kararının alınmasında etkili oldu.





Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,56 TL, Ankara'da 40,09 TL, ve İzmir'de 40,23 TL olacak. Bu durum, araç sahipleri için yakıt giderlerinin artması anlamına geliyor.

16 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da benzin litre fiyatı 33,56 TL, motorin litre fiyatı ise 37,33 TL olarak belirlendi. Aynı tarihte Ankara'da benzin litre fiyatı 34,17 TL, motorin litre fiyatı ise 37,86 TL olarak açıklandı. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 34,27 TL, motorin litre fiyatı ise 38,00 TL olarak güncellendi. Bu fiyatlar, sürücüler için önemli bir mali yük oluşturuyor ve yakıt giderlerinin arttığı bir dönemi işaret ediyor.