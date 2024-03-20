Akaryakıtta zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Döviz fiyatlarındaki artışlar ve brent petrol fiyatının yükselmesi ile benzin ve motorine zam yapılacağı açıklandı. Zam kararı ile benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde de 1 lira 11 kuruş artış yaşanacak. Yeni zamlı fiyatların bu geceden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

20 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, İstanbul’da motorinin litresinin fiyatı 41.82 TL, benzin litre fiyatı ise 42.06 TL olarak görülüyor. Zamlı fiyatların adından İstanbul’da benzin ve motorinin litre fiyatı 43 TL’yi geçecek.