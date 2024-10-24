Akbank, 2023'ün İlk 9 Ayında 33 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Akbank'tan Güçlü Finansal Performans

Akbank, 2023 yılının ilk dokuz ayında 33 milyar 135 milyon lira konsolide net kar elde etti. Bankanın Genel Müdürü Kaan Gür, bu süreçte 6 milyar 784 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, güçlü bir mali yapı sürdürebildiklerini belirtti.

Ekonomiye Destek Vurgusu

Kaan Gür, bankanın ülke ekonomisine sağladığı desteği vurguladı. Dünya genelindeki faiz indirimlerinin ekonomik koşulları etkilediğine işaret ederek, Türkiye'de de benzer olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

Kredi Desteği ve Mevduat Bilgileri

Gür, Akbank'ın yılın ilk 9 ayında toplam kredi desteğini 1 trilyon 591 milyar liraya çıkardığını ve bunun 1 trilyon 292 milyar lirasının nakit kredi olduğunu aktardı. Bankanın toplam mevduatları 1 trilyon 575 milyar lira, aktifleri ise 2 trilyon 404 milyar lira seviyesine ulaştı.

Sermaye Yeterlilik Oranı ve Teşekkürü

Akbank'ın konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.6 olarak gerçekleşti. Gür, bu başarı için çalışma arkadaşlarına ve tüm paydaşlarına teşekkür etti.