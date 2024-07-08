Akbank faizsiz 20.000 TL hızlı krediyi başlattı! Bunu yapanlar üstüne bide 9000 TL daha alacak

Yüksek faiz oranları sebebiyle, bankaların faizsiz finansman seçenekleri büyük ilgi topluyor. Bu seçeneklerden biri de Akbank tarafından sunuluyor. Akbank, uzun süredir devam eden 20.000 TL'lik taksitli nakit avans kampanyasını daha da atractive bir hale getirerek, bu avantajlı teklife 9.100 TL değerinde ekstra chip para bonusu ekledi. Akbank'ın taksitli nakit avans koşulları ve 9.100 TL'lik bonusun detayları merak konusu.





Akbank'tan 20.000 TL Taksitli Nakit Avans Kampanyası!

Akbank, masraf ve faizsiz olarak 20.000 TL'lik Taksitli Nakit Avans fırsatını sunuyor ve bu teklife ek olarak toplam 9.100 TL chip-para dağıtıyor. Dijital kart başvurusu yaparak Akbank müşterisi olun ve bu avantajlardan hemen yararlanın. İşte kampanyanın cazip şartları:

Chip-Para Kazancı: Toplamda 9.100 TL chip-para elde edin.

Eğitim Kurumlarına Özel Taksit: Eğitim kurumları için yapılan peşin harcamalarda 6 taksit imkanı.

Axess ile Ekstra Taksit: Okul ödemelerinde Axess kartınızla +5 ekstra taksit faydası.

Axess Öğrenci Kartı Fırsatı: Axess Öğrenci kartına başvurun, 400 TL'ye kadar chip-para kazanın.

Wings Puan Avantajı: Wings'e başvurun ve 300.000 Mile kadar Puan kazanma şansı yakalayın.

Bu fırsatlarla dolu kampanya, Akbank müşterilerine özel olarak sunulmaktadır.

Akbank'tan %0 Faizle Taksitli Nakit Avans Fırsatı!

Akbank'ın 20.000 TL'lik Taksitli Nakit Avans teklifi için, müşterilerin yalnızca dijital kart başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Başvuru formunun Akbank'ın resmi internet sayfası üzerinden doldurulmasının ardından, başvurular değerlendirilmeye alınacak. Düzenli ödeme geçmişi olan ve banka kayıtlarında olumsuz bir iz bırakmamış bireylerin başvuruları kabul edilecek. Onay sürecinin tamamlanmasını takiben, müşteriler 15 gün içinde dijital kartları aracılığıyla anında 20.000 TL'ye erişebilecekler. Üç aylık vade süresi bulunan bu faizsiz avansta, aylık geri ödemeler 6.666 TL olarak belirlenmiş. Ek olarak, 9.100 TL değerindeki bonus chip-para da kredi kartı ile yapılan tüm alışverişlerde kullanılabilecek.

Bu kampanyadan faydalanmak için hemen başvurun. Başvuru için buraya tıklayın.