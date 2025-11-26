Akbank Mobil'e Tamamlayıcı Sağlık Sigortası eklendi

Akbank, dijital çözümlerle sigorta ürünlerine erişimi genişletme hedefi doğrultusunda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) hizmetini Akbank Mobil uygulamasına taşıdı. Hizmet, Aksigorta güvencesiyle SGK sistemine dâhil kişiler için sunuluyor.

Hizmetin kapsamı ve erişim

Kullanıcılar, Akbank Mobil üzerinden TSS ile ilgili tüm bilgi ve sıkça sorulan sorulara erişebiliyor; poliçe alım ve yönetim işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sistem, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde SGK tarafından karşılanan tutarların dışındaki tedavi farklarını kapsıyor.

Teminatlar ve avantajlar

Poliçe; ayakta tedavi, yatarak tedavi ve doğum kontrolleri teminatlarını içeriyor. Ayakta tedavi kapsamında 10 kez kullanım hakkı ile doktor muayene, laboratuvar, görüntüleme, modern teşhis, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor.

Yatarak tedavi teminatı ise hastane tedavisi, ameliyat, suni uzuv, günübirlik tedavi, tıbbi malzeme, acil ulaşım ambulans ve evde bakım hizmetlerini kapsıyor. Doğum ve rutin kontroller anlaşmalı kurumlarda 12 ay bekleme süresi ile sağlanıyor. Ayrıca poliçe kapsamında yılda bir kez check-up paketi hediye ediliyor.

Akbank’ın dijital vizyonu

Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Çift konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bankacılığın geleceği, müşterilerin yaşam döngüsündeki tüm ihtiyaçlarını uçtan uca ve dijital olarak karşılayabilme yeteneğiyle şekilleniyor. Biz de bu vizyonla, sağlık gibi temel bir alanda müşterilerimizin hayatına değer katacak dijital çözümü hayata geçirdik. Akbank Mobil üzerinden erişilebilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetiyle, müşterilerimize yaşam kalitesini destekleyen bütüncül bir deneyim sunuyoruz. Akbank olarak teknolojiyi her zaman insanın iyiliği ve yaşamın sürdürülebilirliği için kullanmaya devam edeceğiz".

Bu adım, bankacılık servislerinin yaşamın farklı alanlarına entegre edilmesine ve kullanıcıların sigorta hizmetlerine daha hızlı, pratik erişim sağlamasına olanak tanıyor.

AKBANK BİREYSEL BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMRE ÇİFT