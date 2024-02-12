Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi

Akbank müşterisi olanlara özel destekler verilirken maaşın taşınmasıyla beraber ödemelerin yapılacağı açıklandı. İşte özel avantajlar haberimizde...

Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi
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Akbank'a maaşın taşınmasıyla beraber özel ödemeler gündeme gelirken detaylı bilgilere ulaşmak için müşteriler araştırmaya başlandı. Akbank'ın promosyon ödemeleri ve tüm detaylar...

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AKBANK PROMOSYON
SGK emekli maaşını Akbank üzerinden alanlara özel 7 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılırken ek olarak 500 TL chip para verilerek toplam tutar 7.500 TL promosyon ödemesi gerçekleşecek. 28 Temmuz 2022 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşın Akbank'a taşınmasıyla beraber 3 yıl süreyle maaşı bankadan almayı taahhüt edilerek emeklilere promosyon ödemesi yapılır.
0-1499 TL aralığında 4.650 TL,
1.500 - 2.499 TL maaş aralığında 5.800 TL,
2.500 TL ve üzeri emekli maaşlarına ise 7 bin TL toplam promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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