Akbank’tan düşük bütçeli ailelere 200 TL indirim haberi! Tüm Migros marketlerde kullanılabilir

Akbank yeni kampanyasını başlattı! Markette geçerli 200 TL indirim kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK 200 TL İNDİRİM KAMPANYASI

Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında Tosla uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşterilere 200 TL Migros indirim kodu uygulaması yapılacak. Kampanya 7 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında Akbank mobil uygulaması üzerinden 1005TOSLA2 davet koduyla ilk defa Akbanklı olan Toslalı müşteriler 200 TL Migros Markette geçerli indirim çeki kazanacak. Kampanyadan yalnızca 1005TOSLA2 davet kodunu kullanarak müşteri olan vatandaşlar faydalanabilecek.





Kampanya 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Kazanılan 200 TL indirim tutarıyla Migros Sanal Market üzerinden alışveriş yapılabilecek. Akbank mobil uygulamasını indirerek müşteri olma seçeneğini seçtikten sonra davet kodu kısmına 1005OSLA2 kodunu giren müşteriler kampanyadan faydalanabilecek. İndirim kodu tek kullanımlık olacak. Kazanılan kod Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migros Jet mağazaları ve online Migros alışverişlerinde kullanılabilecek. Kazanılan 200 TL indirim kodu Migros sanal market üzerinden kullanılması halinde yüzde 80 kadar tutar kod ile ödenebilecek, kalan yüzde 20 tutarın ise kartla ödenmesi gerekiyor. İndirim tutarı karşılığı para iadesi yapılmayacak. İşlemlerini iptal ya da iade eden müşteriler kampanyadan tekrar faydalanamayacak. Akbank kampanya süresince kampanyayı değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.