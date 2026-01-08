Akbank'tan KOBİ'lere Dijital e-İhracat Kredisi

Akbank, e-ihracat yapan KOBİ’lere yönelik dijital e-ihracat kredisini Akbank Mobil üzerinden kullanıma sundu.

Bankanın yeni çözümü, Türkiye’nin ihracat potansiyelini büyüten en dinamik alanlardan biri olan e-ihracata özel olarak tasarlandı. Akbank, e-ihracat kredi süreçlerini uçtan uca dijitalleştirdi ve böylece KOBİ’lerin ihracat kapasitesini artırmayı ve dijital ihracat ekosistemini desteklemeyi hedefliyor.

Ürün, özellikle operasyonlarını kendi olanaklarıyla finanse eden küçük işletmeler için önemli kolaylık sağlıyor. Banka, dijital kanallar üzerinden tasarlanan süreçle işletmelerin başvurudan kredi kullanımına kadar tüm aşamalarda zaman ve operasyon maliyeti tasarrufu hedeflediğini belirtiyor.

"E-ihracatı güçlendirmek hedefiyle finansmana erişimi tamamen dijitalleştirdik"

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, dijital e-ihracat kredisine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "E-ihracat Türkiye ekonomisi için güçlü bir değer üretim alanı. Bugün farklı platformlar ve pazaryerleri üzerinden ihracat yapan yaklaşık 120 bin KOBİ ölçekli işletme bulunuyor. Buradaki gelişmenin sürmesi için işletmelerin uygun maliyetli finansmana hızlı ve kolay şekilde ulaşması kritik önem taşıyor. Bu bilinçle Akbank olarak, dijital e-ihracat kredisi ile ihracatçı KOBİ’lerimizi desteklemek üzere sektörde bir ilki hayata geçirdik. Müşterilerimiz e-ihracatçılara sağlanan yüzde 5 BSMV avantajı ve kendilerine özel uygun faizli kredi imkanlarımızdan Akbank Mobil üzerinden zahmetsizce faydalanabiliyor. Türkiye’nin dijital ihracat kapasitesini yukarı taşımak için yenilikçi çözümlerimizle işletmelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER BEKTAŞ