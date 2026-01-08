Akbank'tan KOBİ'lere Dijital e-İhracat Kredisi

Akbank, e-ihracat yapan KOBİ’lere dijital e-ihracat kredisini Akbank Mobil üzerinden sunarak süreçleri uçtan uca dijitalleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:11
Akbank'tan KOBİ'lere Dijital e-İhracat Kredisi

Akbank'tan KOBİ'lere Dijital e-İhracat Kredisi

Akbank, e-ihracat yapan KOBİ’lere yönelik dijital e-ihracat kredisini Akbank Mobil üzerinden kullanıma sundu.

Bankanın yeni çözümü, Türkiye’nin ihracat potansiyelini büyüten en dinamik alanlardan biri olan e-ihracata özel olarak tasarlandı. Akbank, e-ihracat kredi süreçlerini uçtan uca dijitalleştirdi ve böylece KOBİ’lerin ihracat kapasitesini artırmayı ve dijital ihracat ekosistemini desteklemeyi hedefliyor.

Ürün, özellikle operasyonlarını kendi olanaklarıyla finanse eden küçük işletmeler için önemli kolaylık sağlıyor. Banka, dijital kanallar üzerinden tasarlanan süreçle işletmelerin başvurudan kredi kullanımına kadar tüm aşamalarda zaman ve operasyon maliyeti tasarrufu hedeflediğini belirtiyor.

"E-ihracatı güçlendirmek hedefiyle finansmana erişimi tamamen dijitalleştirdik"

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, dijital e-ihracat kredisine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "E-ihracat Türkiye ekonomisi için güçlü bir değer üretim alanı. Bugün farklı platformlar ve pazaryerleri üzerinden ihracat yapan yaklaşık 120 bin KOBİ ölçekli işletme bulunuyor. Buradaki gelişmenin sürmesi için işletmelerin uygun maliyetli finansmana hızlı ve kolay şekilde ulaşması kritik önem taşıyor. Bu bilinçle Akbank olarak, dijital e-ihracat kredisi ile ihracatçı KOBİ’lerimizi desteklemek üzere sektörde bir ilki hayata geçirdik. Müşterilerimiz e-ihracatçılara sağlanan yüzde 5 BSMV avantajı ve kendilerine özel uygun faizli kredi imkanlarımızdan Akbank Mobil üzerinden zahmetsizce faydalanabiliyor. Türkiye’nin dijital ihracat kapasitesini yukarı taşımak için yenilikçi çözümlerimizle işletmelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER BEKTAŞ

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER BEKTAŞ

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÜÇEL Kauçuk 2025'i Geleneksel Yıl Sonu Gecesiyle Uğurladı
2
Kangal Termik'te Ödeme Krizi: Torku İştiraki İşçiler Hak Talep Ediyor
3
TESK Başkanı Palandöken: E-İthalat Düzenlemesi Yerli Üretimi Güçlendirir
4
Garanti BBVA 2025 Dijital Bankacılık Özeti: Ugi, 900 Yapay Zekâ Modeli ve Yenilikler
5
Kütahya Aslanapa’da Selektör ve Yem Ezme Makineleri Denetlendi
6
Kütahya'da 2026 Besilik Hayvan İthalatı İçin Kapasite Tespiti Sürüyor
7
Dolar 43,0410 lira, Euro 50,3950 lira — Serbest Piyasa

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları