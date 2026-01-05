DOLAR
Antalya Büyükşehir’den 2025’te 503 bin 625 kg yem desteğiyle kırsal hayvancılığa destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025'te 500 tonu aşan, toplam 503 bin 625 kg yem desteği ve ücretsiz veterinerlik hizmetleriyle kırsal hayvancılığı destekledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:53
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma vizyonu doğrultusunda 2025 yılında kırsal hayvancılığa önemli destekler sundu. 500 tonu aşan yem dağıtımı ve ücretsiz veterinerlik hizmetleriyle üreticilerin mali yükü hafifletildi.

503 bin 603 kg yem desteği

2025 yılında toplamda 500 tonu aşan hayvancılara yönelik yem destekleri üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu kapsamda yıl içinde 97 bin 850 kg saman balyası, 36 bin 525 kg yonca, 7 bin 650 kg arpa, 337 bin 300 kg (6 bin 746 çuval) yüzde 15 hibe destekli süt yemi ve afet bölgelere 486 çuval süt yemi desteği sağlandı.

12 milyon TL’lik katkı sağlandı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılığa yönelik proje ve desteklerini aralıksız sürdürüyor. Kırsal bölgelerde hayvan üreticilerine ücretsiz sunulan veterinerlik hizmetleri; hayvan sağlığı kontrolleri, paraziter ilaçlama, büyükbaş hayvan tırnak bakım ve kesim destek ve hibelerini kapsıyor.

Son beş yılda 24 bin 572 hayvanın sağlık kontrolü, 156 Bin 26 hayvanın paraziter ilaçlaması ve 6 bin 108 büyükbaş hayvanın tırnak bakımları profesyonel ekiplerce yerinde ücretsiz gerçekleştirildi. Sadece tırnak bakımı yapılarak Büyükşehir, hayvan üreticilerini yaklaşık 12 milyon TL’lik maliyet yükünden kurtardı.

Artan yem maliyetleri nedeniyle üretimi bırakma noktasına gelen üreticiler, Büyükşehir’in sağladığı destekler ve hibeler sayesinde üretimlerini sürdürmeye devam ediyor. Girdi maliyetlerini azaltan bu uygulamalar, gençleri de tarıma ve hayvancılığa teşvik ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

