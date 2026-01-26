Akçahasat Market Raflarında: Akçaabat'ın Yerel Meyveleri Tüketiciyle Buluştu

Akçahasat’ta işlenen Trabzon hurması, aronya ve kokulu üzüm; reçel, marmelat, meyve suyu ve kurutulmuş ürünler olarak market raflarında tüketiciyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:20
Akçahasat tesisiyle yöresel ürünler kurutma, paketleme ve işleme süreçleriyle tüketime sunuluyor

Trabzon’da, Akçaabat İlçe Belediyesi bünyesindeki Akçahasat Tesisinde işlenen yerel meyveler artık market raflarında yerini almaya başladı. Trabzon hurması, aronya ve kokulu üzüm gibi yöresel ürünler; kurutma, işleme, meyve suyu, reçel ve marmelat gibi ürün süreçlerinden geçirilerek Akçahasat markasıyla tüketiciyle buluşturuluyor.

Projenin; yerel üreticiyi destekleme, tarımsal çeşitliliği artırma, ekonomiye katma değer sağlama ve Akçaabat’ı markalaştırma açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçahasat’ın yalnızca bir gıda üretim tesisi değil, aynı zamanda yerel kalkınma modeli niteliği taşıdığını söyledi. Ekim "Akçahasat markamızla yöremizin bereketini teknolojiyle buluşturuyoruz. Trabzon hurması, aronya ve kokulu üzüm gibi meyveleri işleyerek meyve suyu, reçel ve marmelat gibi ürünlere dönüştürüyoruz. Böylece yerel üretim katma değerli hale geliyor; üreticimiz kazanıyor, tüketicimiz kaliteli ve sağlıklı ürünlerle buluşuyor. Amacımız üreterek büyüyen bir Akçaabat" dedi.

Başkan Ekim özellikle tesislerinde işlenen aronya meyvesine dikkat çekerek "Aronya, son yıllarda dünyada önemli bir süper gıda olarak kabul edilen, antioksidan değeri çok yüksek bir ürün. İlçemizde de yetişmesi mümkün olan bu meyveyi tesislerimizde işleyip paketleyerek raflara taşıyoruz. Hem üreticiyi teşvik ediyor hem de Akçaabat’ı bu alanda marka haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yerel ürünün yerel markaya dönüşmesi bizim için çok kıymetli. Akçaabat sadece kültür ve turizm değil; tarım ve gıda işleme alanında da güçlü bir marka olabilir. Bu tesiste yürüttüğümüz çalışmalar bunun ilk örneğidir" diye konuştu.

Akçahasat markasıyla raflara giren ürünler, hem bölge üreticilerine gelir sağlama hem de tüketicilere yerel, kaliteli ve sağlıklı seçenekler sunma hedefini taşıyor.

