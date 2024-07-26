Akdeniz Bölgesi'nde Aşırı Sıcaklıklar Elektrik Tüketimini Artırıyor

Akdeniz'de Sıcaklıklar Rekor Kırıyor

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, son günlerde artan hava sıcaklıkları, yüksek nem oranı ve klima kullanımının etkisiyle bölgede elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaştığı ifade edildi.

Yüksek Talep ve Elektrik Tüketimindeki Artış

Türkiye’nin çeşitli illerinde hissedilen aşırı sıcakların, başta Antalya ve çevresi olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde enerji tüketiminde ciddi artışlara yol açtığı bildirildi. 19 Temmuz itibarıyla, Antalya’daki enerji talebinin etkisiyle bölgede tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimine ulaşılmıştır. Bu rakam, 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde de aşıldı. 23 Temmuz'da elektrik tüketimi, geçen yılın aynı günüyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 14,3 artarak 58 bin 606 megavatsaate ulaştı.

AEDAŞ'ın Acil Eylem Planı

AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, artan enerji talebine yanıt vermek için 7/24 hizmet verdiklerini dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Turist yoğunluğu ile birlikte artan sıcak hava, elektrik tüketiminde büyük etkiye sahip. Bu nedenle meskenler ve turistik tesislerdeki klimalar, sistem üzerinde aşırı yüklenmeye neden oluyor. Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak için acil eylem planımızı devreye almış durumdayız."

Baydar, alandaki personelin güçlendirilmesi ve teknolojinin avantajlarından yararlanarak olası arızaların önceden tespit edilmeye çalışıldığını aktardı. Yaz aylarının başından itibaren elektrik tüketiminde önemli artışların gözlemlendiğini ifade eden Baydar, haziranda Antalya ve çevresinde elektrik talebinde aşırı bir yükselme görüldüğünü belirtti.

Alanya'daki Yapılaşma ve Elektrik Talebi

Baydar, Alanya’nın turistik destinasyonlar arasında önemli bir yer tuttuğunu ve burada yaşanan yeni yapılaşmanın da elektrikteki talebi etkilediğini vurguladı. Bu yıl haziranda, geçen yıl ile karşılaştırıldığında Alanya'da %30’lara varan bir artış gözlemlendiğini söyledi.

Baydar, artan talebe yanıt vermek amacıyla yatırım, bakım ve onarım faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) hizmet bölgesinde, hava sıcaklıkları, yüksek nem ve klima kullanımının artması sebebiyle neredeyse her gün yeni bir elektrik tüketim rekoru kırılıyor. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) hizmet bölgesinde, hava sıcaklıkları, yüksek nem ve klima kullanımının artması sebebiyle neredeyse her gün yeni bir elektrik tüketim rekoru kırılıyor. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) hizmet bölgesinde, hava sıcaklıkları, yüksek nem ve klima kullanımının artması sebebiyle neredeyse her gün yeni bir elektrik tüketim rekoru kırılıyor. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) hizmet bölgesinde, hava sıcaklıkları, yüksek nem ve klima kullanımının artması sebebiyle neredeyse her gün yeni bir elektrik tüketim rekoru kırılıyor. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) hizmet bölgesinde, hava sıcaklıkları, yüksek nem ve klima kullanımının artması sebebiyle neredeyse her gün yeni bir elektrik tüketim rekoru kırılıyor. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.