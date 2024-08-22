Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Güvenli ve Verimli Yolculuk

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Akıllı Ulaşım Sistemi Tanıtımı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri ile yollardaki güvenliği artırırken, gereksiz zaman ve maddi kayıpları önleyeceklerini vurguladı.

Projenin Temel Hedefleri ve Çalışmaları

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen Kooperatifler ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de akıllı ulaşım sistemlerinin ilk kez 1999'da OGS ile tanıştığını belirtirken, otoyollardaki gişe alanlarının trafik açısından bir risk oluşturduğunu söyledi.Serbest Geçiş Sisteminin Geliştirilmesi

Uzmanlar tarafından geliştirilen serbest geçiş sistemi ile bu riskin en aza indirileceğine dikkat çeken Uraloğlu, KGM bünyesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezlerinin kurulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi

2020 yılında Antalya'da ve bu yıl Van'da ses, görüntüleme ve otomasyon sistemlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Uraloğlu, ayrıca 17 noktada akıllı ulaşım merkezi kurulacağını duyurdu.Fiber Optik Altyapı ve İletişim Gelişmeleri

Bakan Uraloğlu, fiber optik kablo haberleşme altyapısının toplamda 7 bin 629 kilometreye ulaştığını açıkladı. Böylece sürücüler anlık bilgilendirme alarak güvenli yolculuk yapacaklar.

Proje Zaman Çizelgesi

Proje, KGM'nin ortaklaşa çalışmaları ile gelişirken, tamamlanma tarihi olarak 23 Kasım 2026 hedeflendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu projeyi yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirmeyi planlıyor.Ekonomik ve Sosyal Katkılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, projenin ekonomiye katma değer sağlayacağını vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da KGM'ye özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, yol yatırımlarının önemine değinerek, teknolojinin ulaşım faaliyetlerine sağladığı katkının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni'ne katıldı.