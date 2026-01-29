Alanya, Türkiye'nin Muz İhtiyacının %40'ını Karşılıyor

Alanya, Türkiye'nin muz ihtiyacının %40'ını karşılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesi, Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İlçede örtü altı ve açık alanlarda yapılan üretimle yaklaşık 300 bin tona yakın muz elde edildi ve Alanya, ülke muz ihtiyacının %40'ını karşılıyor.

Hava koşulları ve üretim

Antalya genelinde Finike, Kumluca, Manavgat ve Aksu ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar tarım arazilerini su altında bırakırken, Alanya bu olumsuz tablodan nispeten daha az etkilendi. İlçede seralar ve açık alandaki üretimlerde herhangi bir zarar meydana gelmediği öğrenildi. Alanya'da yılın 12 ayı boyunca üretim yapılabiliyor ve üretim ile sevkiyat faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ediyor.

Alanya'dan hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurt dışına ihracat sürüyor. Pazarda muzun kilogram fiyatı halde 35 ile 40 lira arasında değişirken, bölgede 2 bin 500'e yakın üretici üretime katkı sağlıyor.

Üreticilerin değerlendirmeleri

Abdurrahman Uyar üretim durumu hakkında şunları söyledi: "Antalya ve çevresindeki sel felaketinden olumsuz etkilenen çiftçilere geçmiş olsun. Alanya’da muzda bir sıkıntı yok. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya ihracatlar devam ediyor. Antalya’daki sel felaketi Alanya’yı etkilemedi. Havalar 10 gündür kapalı bizim buralarda. Daha önce güneş ve ılıman olduğu için muz erken yetişti. Pazarcılar pazara çıkamadığı için fiyatlar biraz sabit kaldı. Üretimle alakalı en büyük sıkıntımız ise su sıkıntısı. Alanya bölgesinde su sıkıntısı çözülürse daha az girdi maliyetimiz olur."

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu ise sektörün genel durumuna dair, "Doğal afetlerden dolayı tarım üreticileri bu kışı zor geçiriyor. Alanya’mızda muz üretimi hızla devam ediyor. Alanya’da sıkıntı yaşamadık. Üretim ve hasadımız devam ediyor. Alanya 100 yıldır muz üretimi ve ticaretini yapıyor. Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim de devam ediyor. Geçen sene TÜİK verilerine göre ülkemizde 1 milyon tona yakın muz tüketildi. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar muz üretimi yapıyoruz. Elbette üretimle ilgili zorluklarımız var. Bunları da süreç içerinde aşıp, daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Alanya hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretimiyle Türkiye'nin muz arzında kilit bir rol oynamaya devam ediyor; üreticiler ise özellikle su temini gibi yapısal sorunların çözülmesiyle maliyetlerin düşeceğini ve üretimin daha da güçleneceğini belirtiyor.

ABDURRAHMAN UYAR