Alaşehir Belediyesi'nde Emekçiye Zam: Maaşlar 41.112 TL'ye Yükseldi

Alaşehir Belediyesi ile Belediye-İş arasında 2026 maaş zammı enflasyon+%5 olarak netleşti; en düşük maaş 41.112 TL, 417 çalışan yararlandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:40
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, 2026 yılı maaş artışları enflasyon oranına ek yüzde 5 ilaveyle belirlendi. Kararla toplam 417 belediye çalışanı zamdan yararlandı.

Toplu iş sözleşmesi ve zam oranı

Geçtiğimiz yıl imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, 2026 yılı için zam oranı enflasyon artı yüzde 5 olarak uygulanacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte, daha önce 31 bin 200 TL olan en düşük işçi maaşı 41 bin 112 TL'ye yükselirken, en yüksek işçi maaşı 50 bin 307 TL oldu.

Başkan ve sendika açıklamaları

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışanlarla düzenlenen toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl sözleşmemizi yaparken enflasyon artı yüzde 5 zam maddesini koymuştuk. Bu yıl ortaya çıkan rakamlarla birlikte, 31 gün çeken aylarda en düşük maaşımız 41 bin 112 TL, en yüksek maaşımız ise 50 bin 307 TL oldu. Biz büyük bir aileyiz. Çalışanlarımızın huzuru Alaşehir’in huzurudur. Emekçilerimiz kentimiz için aynı özveriyle çalışmaya devam edecek".

Belediye-İş Sendikası Temsilcisi Devrim Dinçer ise üç yıllık toplu iş sözleşmesine dikkat çekerek, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedi. Enflasyon artışına ek olarak yüzde 5 ilave zam alarak emekçilerimiz adına önemli bir kazanım elde ettik" ifadelerini kullandı.

