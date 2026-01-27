Sunar Yatırım'dan GEKAP Çağrısı: Biyoplastikler Mevzuatta Ayrılmalı

Sunar Yatırım, GEKAP artışı sonrası biyoplastiklerin petrol bazlı plastiklerden ayrı mevzuata alınmasını ve desteklenmesini talep etti.

Resmi Gazete’de açıklanan Geri Kazanım Katkı Payı (GEKAP) artışıyla birlikte plastik ambalaj ve taşıma ürünlerinin birim maliyetleri yükseldi. Bu gelişme, ambalaj maliyetleri ve fiyat baskısını yeniden gündeme taşıdı.

Sunar Yatırım bünyesindeki Sunar NP'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, artışın sektöre etkilerini değerlendirirken biyoplastiklerin mevcut mevzuat kapsamında petrol bazlı plastiklerle eşitlenmesine itiraz etti.

Çomu, "Çevreye zarar vermeyen biyoplastiklerin GEKAP kapsamına alınması hem sürdürülebilirlik hedefleriyle hem de maliyetleri düşürme ihtiyacıyla çelişiyor" dedi.

AB biyoplastikleri yasal zemine taşıdı

Avrupa Birliği, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü ile biyoplastikleri ilk kez bağlayıcı bir mevzuat çerçevesine kavuşturdu. Yeni düzenleme, biyobazlı ve biyobozunur ambalajların hangi şartlarda kullanılabileceğini tanımlarken, geri dönüştürülmüş içerik kullanımının teknik olarak mümkün olmadığı alanlarda biyoplastikleri alternatif olarak öne çıkarıyor.

Bu yaklaşımı değerlendiren Çomu, "AB, biyoplastikleri doğru yerde kullanan bir sistem kuruyor. Bu sayede hem geri dönüşümün işlerliği korunuyor hem de sanayi için öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

Biyoplastikler GEKAP'tan ayrıştırılmalı

Sunar Yatırım, biyoplastiklerin petrol bazlı plastiklerle aynı mevzuata tabi tutulmasının yerli biyoplastik yatırımlarını yavaşlattığını ve ithal ham maddelere bağımlılığı artırdığını belirtti. Bu durumun cari açığa dolaylı baskı yaptığı vurgulandı.

Çomu, "Biyoplastiklerin GEKAP’tan muaf tutulması, çevreyi korurken maliyetleri dengeleyen bir adım olur. Aynı zamanda yerli üretimi teşvik eder, ithal petrokimyasallara olan bağımlılığı azaltır ve cari açığın kontrolüne katkı sağlar" dedi.

COP31 ve Türkiye'nin sorumluluğu

Çomu, bu yıl Türkiye’de düzenlenecek olan COP31 bağlamında somut ve çevreyle uyumlu üretim uygulamalarının artırılması gerektiğini vurguladı. COP31 gibi küresel bir zirvenin ev sahibi olarak mevzuat düzenlemelerinin ülkenin taahhütlerini ve örnek uygulamalarını göstereceğini söyledi.

"COP31 gibi küresel ölçekte bir iklim zirvesine ev sahipliği yaparken çevreyle uyumlu üretim modellerini destekleyen somut uygulamaları artırmamız gerekiyor. Biyoplastiklerin doğru bir mevzuat çerçevesiyle ayrıştırılması, Türkiye’nin bu platformda örnek gösterebileceği uygulamalar geliştirmesi açısından da önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve çevre birlikte kazanabilir

Sunar Yatırım, doğru mevzuatla biyoplastiklerin hem çevresel hedeflere katkı sağlayacağını hem de sanayide katma değer yaratacağını savunuyor. GEKAP artışı tartışılırken, biyoplastiklerin ayrı bir kategori olarak ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Çomu sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün tartışmamız gereken konu, poşetin fiyatı değil doğru malzemeyi doğru düzenlemeyle buluşturup buluşturamadığımızdır. AB bu dengeyi kurdu. Türkiye’nin de çevreyle uyumlu ama ekonomik olarak rasyonel bir yol çizmesi gerekiyor."

