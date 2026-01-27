Alaşehir Belediyesi'nden 2026'da enflasyona ek %5 zam: Maaşlar yükseldi

Alaşehir Belediyesi ile Belediye-İş'in anlaşmasıyla 417 çalışanın maaşı 2026'da enflasyona ek %5 zamla yükseldi; en düşük 41.112 TL, en yüksek 50.307 TL.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:46
417 çalışanı kapsayan zam oranları açıklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye çalışanlarını sevindiren maaş zammı, Alaşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin ardından resmen açıklandı.

Görüşmeler sonucu 2026 yılı maaş artışları enflasyon oranına ek yüzde 5 ilaveyle belirlendi. Toplantıya Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye-İş Sendikası Temsilcisi Devrim Dinçer ve belediye çalışanları katıldı.

Geçtiğimiz yıl imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 417 belediye çalışanı yapılan artıştan yararlandı. Yapılan düzenlemeyle en düşük işçi maaşı 31 bin 200 TL'den 41 bin 112 TL'ye yükselirken, en yüksek işçi maaşı 50 bin 307 TL oldu.

Toplantıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Geçtiğimiz yıl sözleşmemizi yaparken enflasyon artı yüzde 5 zam maddesini koymuştuk. Bu yıl ortaya çıkan rakamlarla birlikte, 31 gün çeken aylarda en düşük maaşımız 41 bin 112 TL, en yüksek maaşımız ise 50 bin 307 TL oldu. Biz büyük bir aileyiz. Çalışanlarımızın huzuru Alaşehir’in huzurudur. Emekçilerimiz kentimiz için aynı özveriyle çalışmaya devam edecek."

Belediye-İş Sendikası Temsilcisi Devrim Dinçer ise: "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedi. Enflasyon artışına ek olarak yüzde 5 ilave zam alarak emekçilerimiz adına önemli bir kazanım elde ettik" dedi.

