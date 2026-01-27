Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de

Derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, İstanbul Boğazı'nı geçerek Filyos Limanı'na ulaştı; kule montajının ardından Nisan ayında Karadeniz'de göreve başlayacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:23
Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de

Yıldırım Filyos Limanı'na ulaştı

Türkiye'nin enerji filosuna katılan en yeni ve modern üyesi, derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak sabah saatlerinde Filyos Limanı'na ulaştı. Gemi, kule montajı ve teknik hazırlıkların ardından Karadeniz'de görev yapmaya başlayacak.

Boğaz geçişi ve hazırlık süreci

Güney Kore'de inşası tamamlanan Yıldırım, daha önce Mersin Taşucu'na ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi verilen gemi, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için kulesi demonte edilmiş şekilde Karadeniz'e açıldı. Filyos'ta sökülen kule yeniden birleştirilecek ve gerekli teknik hazırlıklar yapılacak.

Teknik özellikler ve operasyon planı

Yıldırım sondaj gemisi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 200 personele ev sahipliği yapan gemide helikopter pisti de bulunuyor. Planlamaya göre gemi, Nisan ayında operasyonel hale gelerek sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Karadeniz'de 5'li devler ligi

Yıldırım'ın envantere katılmasıyla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından Yıldırım da bölgeye gelerek Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde stratejik bir hamle daha gerçekleştirmiş oldu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN EN YENİ VE MODERN ÜYELERİNDEN BİRİ OLAN DERİN DENİZ SONDAJ...

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN EN YENİ VE MODERN ÜYELERİNDEN BİRİ OLAN DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ "YILDIRIM", İSTANBUL BOĞAZI GEÇİŞİNİ TAMAMLAYARAK FİLYOS LİMANI'NA ULAŞTI. SABAH SAATLERİNDE LİMANA ULAŞAN DEV GEMİ, KULE MONTAJI VE TEKNİK HAZIRLIKLARIN ARDINDAN KARADENİZ'DE GÖREVE BAŞLAYACAK.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN EN YENİ VE MODERN ÜYELERİNDEN BİRİ OLAN DERİN DENİZ SONDAJ...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Sağlık Tesisleri ve 2025-2026 Yatırımları Değerlendirildi
2
Aydın Ziraat Odaları'ndan Zeytin Üreticilerine Destek ve Markalaşma Çağrısı
3
İstikbal IIFF 2026'da: 800 metrekarelik Standında Yeni Sezon Koleksiyonları
4
Boyteks satışta: TMSF muhammen bedeli 14 milyar 300 milyon TL
5
Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de
6
Sivas Belediyesi yüzde 115,22 ile bütçe disiplininde zirvede
7
Afyonkarahisar’da Jeotermal Destekli Tatlı Su Karidesi ve Balık Üretimi Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları