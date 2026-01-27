Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de

Yıldırım Filyos Limanı'na ulaştı

Türkiye'nin enerji filosuna katılan en yeni ve modern üyesi, derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak sabah saatlerinde Filyos Limanı'na ulaştı. Gemi, kule montajı ve teknik hazırlıkların ardından Karadeniz'de görev yapmaya başlayacak.

Boğaz geçişi ve hazırlık süreci

Güney Kore'de inşası tamamlanan Yıldırım, daha önce Mersin Taşucu'na ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi verilen gemi, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için kulesi demonte edilmiş şekilde Karadeniz'e açıldı. Filyos'ta sökülen kule yeniden birleştirilecek ve gerekli teknik hazırlıklar yapılacak.

Teknik özellikler ve operasyon planı

Yıldırım sondaj gemisi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 200 personele ev sahipliği yapan gemide helikopter pisti de bulunuyor. Planlamaya göre gemi, Nisan ayında operasyonel hale gelerek sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Karadeniz'de 5'li devler ligi

Yıldırım'ın envantere katılmasıyla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından Yıldırım da bölgeye gelerek Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde stratejik bir hamle daha gerçekleştirmiş oldu.

