Alaşehir'de Este Kuaför'den Yeni Yıla Özel Yüzde 50 İndirim

Emekliler, öğrenciler ve asgari ücretlilere tüm hizmetlerde yarı fiyatına bakım

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Este Kuaför ve Güzellik Salonu, yeni yıla özel başlattığı kampanya kapsamında emekli, öğrenci ve asgari ücretlilere sunduğu tüm hizmetlerde yüzde 50 indirim uyguluyor.

Alaşehir Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde hizmet veren salonun sahibi Gülnur Karabacak, ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığını belirterek kampanyayı şu sözlerle açıkladı: "Yeni yıla ‘Yeni Yıla Özel Hizmet’ parolasıyla girdik. İş yerimize gelen emekli, öğrenci ve asgari ücretli vatandaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Özellikle bu kesimlerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak, onlara bir nebze olsun destek olmayı amaçladık. Bir katkımız olursa ne mutlu bize"

Kampanyanın 1 Ocak itibarıyla başladığı ve yaş sınırı olmaksızın emekli, öğrenci ve asgari ücretli tüm vatandaşları kapsadığı bildirildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE HİZMET VEREN ESTE KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONU, YENİ YILA ÖZEL BAŞLATTIĞI KAMPANYA KAPSAMINDA EMEKLİLER, ÖĞRENCİLER VE ASGARİ ÜCRETLİLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ HİZMET SUNUYOR.