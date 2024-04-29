Albaraka Türk son dakika emekli promosyonunu güncelledi! SSK, Bağkur, 4C'liye para yağacak

Albaraka Türk, emekli promosyonları konusunda dikkat çekiyor. 2024'te emeklilere yönelik promosyonlar hızla artarken, Albaraka Türk de bu yarışta önemli bir oyuncu haline geldi. Banka, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere cazip promosyonlar ve ek avantajlar sunuyor.

12.000 TL’ye Varan Promosyon Paketleri

Emekli maaşını Albaraka Türk'e taşımak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. Emekliler e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte internet bankacılığı ve mobil uygulama da başvuru seçenekleri arasında. Bankanın en yakın şubesine giderek de promosyon başvurusu yapılabiliyor.





Albaraka Türk, emekli maaşı tutarına göre değişen promosyonlar sunuyor. Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor. Yine 2 otomatik fatura ödeme talimatı verildiğinde ek olarak 1.000 TL promosyon sağlanıyor. Ek olarak, yeni bir emekliyi bankaya yönlendirenler, kişi başına 500 TL ek promosyon alabiliyor.

Promosyon Kampanyası Ne Zaman Bitiyor?

Emekli promosyonlarının ödemesi, emeklilerin maaşlarının ilk ödenmesinden sonra üç iş günü içinde yapılıyor. Emekli müşteriler, Yapı Kredi ATM'lerinden günlük 5.000 TL, PTT ATM'lerinden aylık 3.000 TL, Albaraka Türk ATM'lerinden ise günlük 10.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebiliyorlar. EFT, FAST ve havale işlemlerinde herhangi bir ücret ödemiyorlar. Albaraka’nın bu kampanyası, 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.