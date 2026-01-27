Sivas Belediyesi yüzde 115,22 ile bütçe disiplininde zirvede

Sivas Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yerel yönetimlerin mali yeterlilik oranlarını gösteren haritada yüzde 115,22 bütçe yeterlilik oranı ile "bütçe disiplininde zirve yapan iller" kategorisinde yer aldı. Bu oran, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla giderlerini karşılama kapasitesini ve finansal sürdürülebilirliğini göstererek yeni yatırımlar için güçlü bir mali altyapı sunduğunu ortaya koyuyor.

Yarım kalan işler tamamlanıyor, yeni yatırımlar yapılıyor

Sivas Belediyesi, geçmiş dönemden kalan projeleri tamamlayıp seçim vaatlerini hayata geçirirken mali disiplinden ödün vermiyor. 2025 yılında altyapı yatırımlarına ağırlık verildi; araç filosu güçlendirildi ve rekor seviyede asfalt serimi gerçekleştirildi. Belediyenin geçmiş dönem borçlarını düzenli şekilde ödemesiyle birlikte sosyal belediyecilik uygulamaları artırıldı ve yeni sosyal destek programları hayata geçirildi. Şehir yatırımları arasında Tecer Taş Ocağının hizmete açılması, İşhanda yeni bir ocağın faaliyete geçmesi ve belediye iştiraklerinden Özbelsanda gerçekleştirilen yatırımlar öne çıkıyor. Ayrıca, afet dönemlerinde şehrin tamamının ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki yeni ekmek fabrikası, yenilenen asfalt şantiyesi ve Özbelsan markalı su sayaçları yeni dönemin dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

Tasarruflar yatırıma dönüşüyor

Tüm bu yatırımlar belediyenin kendi öz kaynaklarıyla finanse edilirken eş zamanlı olarak sıkı bir tasarruf politikası uygulandı. Su kayıp-kaçak oranlarının 10 puan düşürülmesiyle yaklaşık 57 milyon TL tasarruf sağlandı. Yeni açılan taş ocakları sayesinde ise yıllık yaklaşık 250 milyon TL tasarruf elde edildi. Temsil ve ağırlama giderlerindeki ciddi azaltımlar da mali performansı güçlendirdi. Elde edilen mali başarı, doğru planlama, güçlü mali disiplin ve kaynakların etkin kullanımıyla Sivas Belediyesi’nin hem bugününü hem de yarınını güvence altına alıyor.

