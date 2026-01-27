Sivas Belediyesi yüzde 115,22 ile bütçe disiplininde zirvede

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Sivas Belediyesi, yüzde 115,22 bütçe yeterlilik oranı ile 'bütçe disiplininde zirve yapan iller' arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:13
Sivas Belediyesi yüzde 115,22 ile bütçe disiplininde zirvede

Sivas Belediyesi yüzde 115,22 ile bütçe disiplininde zirvede

Sivas Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yerel yönetimlerin mali yeterlilik oranlarını gösteren haritada yüzde 115,22 bütçe yeterlilik oranı ile "bütçe disiplininde zirve yapan iller" kategorisinde yer aldı. Bu oran, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla giderlerini karşılama kapasitesini ve finansal sürdürülebilirliğini göstererek yeni yatırımlar için güçlü bir mali altyapı sunduğunu ortaya koyuyor.

Yarım kalan işler tamamlanıyor, yeni yatırımlar yapılıyor

Sivas Belediyesi, geçmiş dönemden kalan projeleri tamamlayıp seçim vaatlerini hayata geçirirken mali disiplinden ödün vermiyor. 2025 yılında altyapı yatırımlarına ağırlık verildi; araç filosu güçlendirildi ve rekor seviyede asfalt serimi gerçekleştirildi. Belediyenin geçmiş dönem borçlarını düzenli şekilde ödemesiyle birlikte sosyal belediyecilik uygulamaları artırıldı ve yeni sosyal destek programları hayata geçirildi. Şehir yatırımları arasında Tecer Taş Ocağının hizmete açılması, İşhanda yeni bir ocağın faaliyete geçmesi ve belediye iştiraklerinden Özbelsanda gerçekleştirilen yatırımlar öne çıkıyor. Ayrıca, afet dönemlerinde şehrin tamamının ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki yeni ekmek fabrikası, yenilenen asfalt şantiyesi ve Özbelsan markalı su sayaçları yeni dönemin dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

Tasarruflar yatırıma dönüşüyor

Tüm bu yatırımlar belediyenin kendi öz kaynaklarıyla finanse edilirken eş zamanlı olarak sıkı bir tasarruf politikası uygulandı. Su kayıp-kaçak oranlarının 10 puan düşürülmesiyle yaklaşık 57 milyon TL tasarruf sağlandı. Yeni açılan taş ocakları sayesinde ise yıllık yaklaşık 250 milyon TL tasarruf elde edildi. Temsil ve ağırlama giderlerindeki ciddi azaltımlar da mali performansı güçlendirdi. Elde edilen mali başarı, doğru planlama, güçlü mali disiplin ve kaynakların etkin kullanımıyla Sivas Belediyesi’nin hem bugününü hem de yarınını güvence altına alıyor.

SİVAS BELEDİYESİ, UYGULADIĞI EKONOMİK POLİTİKALAR SONUCUNDA ‘BÜTÇE DİSİPLİNİNDE ZİRVE YAPAN İLLER’...

SİVAS BELEDİYESİ, UYGULADIĞI EKONOMİK POLİTİKALAR SONUCUNDA ‘BÜTÇE DİSİPLİNİNDE ZİRVE YAPAN İLLER’ ARASINDA YER ALDI. ARŞİV

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Sağlık Tesisleri ve 2025-2026 Yatırımları Değerlendirildi
2
Aydın Ziraat Odaları'ndan Zeytin Üreticilerine Destek ve Markalaşma Çağrısı
3
İstikbal IIFF 2026'da: 800 metrekarelik Standında Yeni Sezon Koleksiyonları
4
Boyteks satışta: TMSF muhammen bedeli 14 milyar 300 milyon TL
5
Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de
6
Sivas Belediyesi yüzde 115,22 ile bütçe disiplininde zirvede
7
Afyonkarahisar’da Jeotermal Destekli Tatlı Su Karidesi ve Balık Üretimi Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları